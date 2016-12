Mehr Arbeitslosengeld

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Zum Jahreswechsel gibt es für Mittelmärker, die Arbeitslosengeld II beziehen, verschiedene Änderungen. Die wichtigste: Die Regelbedarfe werden erhöht. Alle Änderungen hat das Jobcenter MAIA bei der Berechnung der Leistungen für den Monat Januar bereits berücksichtigt, sodass eine gesonderte Antragstellung nicht erforderlich ist. Der Bundesrat hat der Anhebung des Arbeitslosengelds II (ALG II) am 16. Dezember 2016 zugestimmt. Das Gesetz wird in Kürze im Bundesgesetzblatt verkündet. Von der Erhöhung profitieren Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren am meisten: Sie erhalten künftig 21 Euro mehr und damit insgesamt 291 Euro. Jugendliche ab 14 Jahre bekommen mit 311 Euro fünf Euro

artikel-ansicht/dg/0/1/1541243/

mehr als bislang. Der Regelbedarf für Kinder unter sechs Jahre bleibt unverändert bei 237 Euro. Der Regelbedarf für alleinstehende Erwachsene steigt von 404 Euro auf 409 Euro pro Monat. Für Partner in einer Bedarfsgemeinschaft wird der Regelbedarf um vier Euro auf 368 Euro pro Person und Monat angehoben. Junge Erwachsene (von 18 bis 24 Jahre) im Haushalt der Eltern erhalten künftig drei Euro mehr und damit insgesamt 327 Euro. Neben der Erhöhung der Regelbedarfe treten zum 1. Januar 2017 weitere Änderungen, die Auswirkungen auf das Arbeitslosengeld II haben, in Kraft. So erhöhen sich ab diesem Zeitpunkt die Leistungen Kindergeld (+ 2 Euro) und Unterhaltsvorschuss (+ 5/+ 7 Euro, je nach Alter des Kindes), was bei der Berechnung des einkommensabhängigen Arbeitslosengeldes II berücksichtigt werden muss. Schließlich gibt es ab sofort auch Änderungen bei den für ALG II-Bezieher abzuführenden Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Das Jobcenter MAIA hat die genannten Änderungen bei der Berechnung der Leistungen trotz der sehr späten Beschlussfassung im Bundesrat bereits für den Monat Januar berücksichtigt und wird die Leistungen in entsprechender Höhe auszahlen. Eine gesonderte Antragstellung ist nicht erforderlich. Alle Betroffenen erhalten zu den eingetretenen Änderungen in den ersten Wochen des neuen Jahres auch einen entsprechenden Änderungsbescheid, dem die Berechnung der Leistungen zu entnehmen ist.