20.12.2016 07:50

Thema

Der Weihnachtsmann in der GrillhĂŒtte

Beeskow (MOZ) 61 Schüler der Rolf-Zuckowski-Grundschule in Lindenberg haben am Montag einen Ausflug in die Waldschule " Am Rogge-Busch " in Müllrose unternommen. ... mehr