Dobrindt fordert Schaffung eines Bundesdigitalministeriums

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt fordert die Gründung eines Digitalministeriums. Das neue Ministerium solle sich von der Gigabit-Infrastruktur über die Vernetzung aller Dinge, die Industrie 4.0 und das automatisierte Fahren bis hin zur digitalen Bildung, der Förderung von Start-Ups und dem Datenschutz um alles Digitale kümmern, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Damit können wir unsere Schlagkraft deutlich erhöhen und uns gemeinsam mit der Wirtschaft an die Spitze kämpfen in der neuen digitalen Weltordnung."