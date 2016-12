Neujahrswanderung von Paterdamm

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Interessierte können am morgigen Sonntag, 1. Januar, an einer Neujahrswanderung teilnehmen. Sie führt von Paterdamm über Göttin nach Wilhelmsdorf und ist ca. sieben Kilometer lang. Nach Paterdamm geht es zuvor mit dem Bus. Abfahrt ist um 10.43 Uhr vom ZOB am Hauptbahnhof mit der Linie 581. Die Rückfahrt ist für 13.47 Uhr ab ab Wilhelmsdorf geplant.