Wo Ã¼berwintern die HavellÃ¤nder?

Die Chemiker bescherten sich eine Woche vor Heiligabend mit einem 4:0-Erfolg bei Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Sie dürften aber in Anbetracht von 11. Punkten Rückstand zum Spitzenreiter keine Aufstiegsambitionen hegen. Indes geht es für den SV Rhinow/Großderschau um den Verbleib in der Landesklasse West. Als Vorletzter (Platz 15) ist der Verein akut abstiegsgefährdet. Doch eine Woche vor dem Fest erlebten die Havelländer im Kellerduell ein kleines Weihnachtswunder. Denn Schlusslicht Blau-Weiß Zaatzke war in der zweiten Hälfte per Doppelschlag mit 2:0 in Führung gegangen. Dann kam der Auftritt von Max Schultz. Per Hattrick (Treffer in der 65, 70. und 82. Minute) drehte der SV Rhinow/Großderschau das Spiel und hat durch den 3:2-Sieg den Anschluss an die beiden oberen Tabellenplätze (14 und 15) gewahrt. Hält der Sportverein die Liga und steigt die Eintracht aus Friesack nach der Saison auf, würde es in der Landesklasse Westhavelland-Derbys geben. Momentan belegen die Friesacker den dritten Platz in der Kreisoberliga, bei fünf Punkten Rückstand zur Tabellenspitze. Extrem dicht beisammen liegen die fünf Vereine an der Spitze der Kreisliga. Blau-Weiß Pessin (Platz 1) und den Mögeliner SC (Platz 5) trennen nur drei Punkte. Da ist für die Rückrunde noch sehr viel Bewegung bei den Platzierungen zu erwarten. Optik Rathenow II (Platz 8) und der SV Großwudicke (Platz 10) befinden sich im Mittelfeld der Kreisliga-Tabelle. Noch nichts verloren ist für den BSC Rathenow und Einheit Bamme, die auf 15 und 16 je einen Abstiegsplatz belegen.

Wer auch im Winter auf Regionalfußball nicht verzichten will, kann sich am 7. Januar das Mitternachtsturnier 2017 des FC Borussia Brandenburg ansehen. Mit dabei ist unter anderem Cupverteidiger Chemie Premnitz. Das Turnier findet in der Dreifelderhalle am Wiesenweg statt. Beginn: 18.00 Uhr. Bereits am 6. Januar ist an gleicher Stelle ein Frauenturnier des FC Borussia. Es beginnt um 19.00 Uhr.