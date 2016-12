Mindestlohn angehoben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541263/

Bis zum 31. Dezember 017 darf der gesetzliche Mindestlohn noch in folgenden Fällen unterschritten werden:

- allgemeinverbindliche Branchenmindestlöhne (Fleischindustrie: 8,75 Euro; Land- und Forstwirtschaft einschließlich Gartenbau bis Oktober 2017: 8,60 Euro; Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft bis September 2017: 8,75 Euro)

- Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller: 8,50 Euro.

Generelle Ausnahmen vom Mindestlohn sind in § 22 Mindestlohngesetz geregelt. Der Mindestlohn gilt nicht für:

- Zeiten der Berufsausbildung

- Minderjährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung

- Praktika im Rahmen eines Schulbesuches, einer betrieblichen oder schulischen Ausbildung oder eines Studiums; Praktika bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Ausbildung oder ein Studium

- Einstiegsqualifizierungen und Maßnahmen zur Berufsvorbereitung

- ehrenamtliche Tätigkeiten

- Langzeitarbeitslose (im Sinne des § 18 Absatz 1 Sozialgesetzbuch III)

Was Mittelmärker und Arbeitgeber in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter MAIA zum Thema Mindestlohn zu beachten haben, ist in zwei Informationsblättern zusammengefasst:

http://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/Bilder/Wirtschaft___Arbeit/PDF/Jobcenter_MAIA/Publikationen/Faltblaetter/2017_Milo-Infoblatt_Leistungsberechtigte.pdf

http://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/Bilder/Wirtschaft___Arbeit/PDF/Jobcenter_MAIA/Publikationen/Faltblaetter/2017_Milo-Infoblatt_Arbeitgeber.pdf