Teheran (dpa) Ein iranischer Abgeordneter hat den Justizchef vor dem möglichen Tod zweier sich im Hungerstreik befindender politischer Gefangener und den negativen politischen Folgen gewarnt. "Zwei der Gefangenen riskieren mit einem Hungerstreik derzeit ihr Leben, um gegen den Status quo zu protestieren", schrieb der Reformer Elias Hasrati am Samstag an Justizchef Sadegh Amoli Laridschani. Der Justizchef solle umgehend eingreifen, um eine menschliche sowie politische Tragödie zu verhindern, so Hasrari laut Nachrichtenagentur ISNA.