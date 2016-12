Das Ende einer langen Tradition

artikel-ansicht/dg/0/

Andrea und Lothar Lehmann bedauern sehr, dass es bald am Markt in Bad Belzig keinen Fotografen mehr geben wird. Foto: B. Kraemer © MZV

Sein Geschäft kam - wie wir heute wissen - bei Zernsdorf in gute Hände. Zahllose historische Ansichtskarten und Familienaufnahmen erinnern noch heute an sein handwerkliches Können.

Einige Zeit darauf gab der junge Fotograf das kleine Geschäft in der Sandberger Straße auf. In der Magdeburger Straße 6 - direkt am Markt - eröffnete er ein neues und größeres Atelier. Mittlerweile ziehen die immer wieder wechselnden Fotografien der Schaufensterdekoration dort seit mehr als 100 Jahren die Menschen in ihren Bann.

Waren es anfangs die Bilder von Hermann Zernsdorf die bestaunt wurden, folgten im Lauf der Jahrzehnte die der jeweiligen Geschäftsinhaber Otto Mildner, Siegfried Fischer, Karin Straubel und Ines Block.

Nun ist Schluss damit. Die derzeitige Geschäftsinhaberin Ines Block verabschiedet sich aus Bad Belzig und wird das Atelier im Nachbarstädtchen Niemegk neu eröffnen.

"Für Bad Belzig ist das ein großer Verlust", sagen nicht nur Andrea und Lothar Lehmann, die die stetig wechselnden Fotografien im Schaufenster des Ateliers immer gern bewunderten. Sie bedauern auch, dass das Passbild für den neuen Personalausweis oder den Reisepass für die Kurstädter künftig längere Wege beansprucht.

Doch zurück zu Hermann Zernsdorf, der an zentraler Stelle das Atelier begründete.

Im Sommer des Jahres 1912, anlässlich seines 25-jährigen Geschäftsjubiläums, heißt es im "Zauch-Belziger Kreisblatt": "Aus kleinen Anfängen ist es herausgewachsen, und dieses Wachstum zeugt von der Rührigkeit seines Inhabers, dessen sorgfältige Arbeiten überall Anerkennung finden. In den großen Berliner Firmen Hofphotograph Grundner, Hanfstängel, Reichardt und Lindner hat Herr Zernsdorf früher in leitender Stelle gearbeitet und reiche Erfahrung gesammelt. Von seinem verständnisvollen Blick für landschaftliche Schönheit und eigenartige Bauwerke zeugen die vielen guten Ansichtskarten, die nach seinen Originalaufnahmen hergestellt worden sind und werden. Auch auf kommunalem Gebiet entwickelt Zernsdorf eine rührige Tätigkeit. Früher arbeitete er in der Gemeindevertretung von Sandberg, jetzt seit einer Reihe von Jahren in den städtischen Körperschaften Belzigs. Möge es unserem Mitbürger und seiner treuen Gehilfin, seiner Gattin, vergönnt sein, noch recht viele nach einem: "Bitte, recht freundlich!' auf die geheimnisvollen Platten zu zaubern."

Zernsdorfs Aufnahmen wurden weit über die Grenzen der Stadt hinaus geschätzt - auch, dass er über die Grenzen der Stadt hinaus tätig war. Hier sind es vor allem die alten Ansichtskarten aus der Region, die Beleg dafür sind, dass er sich nicht scheute, mit seiner Ausrüstung kreuz und quer durch den Fläming zu reisen um Land und Leute abzulichten.

Und noch etwas ist interessant. 1901 kehrte Max von Rüdiger, der 1887 sein Geschäft an Zernsdorf verkauft hatte, noch einmal für kurze Zeit nach Belzig zurück. Ob sich sein neues Atelier in Berlin nicht rentierte? Wir wissen es nicht. In Belzig jedenfalls ernährte die Fotografie über ein ganzes Jahrhundert seinen jeweiligen Meister.