Bitte um BeschlÃ¼sse

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg/Wulkow (MOZ) Wulkows Ortsvorsteherin Monika Kestin bat die Abgeordneten in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter darum, zwei Beschlussvorlagen zu erarbeiten. Sie will zum Einen, dass sich die Gemeindevertreter noch einmal mit der Erneuerung der Drainagen am Wulkower Friedhof beschäftigen.