MÃ¤rchenhafter Adventssonntag

Brieselang (MOZ) (ha) Am vierten Adventssonntag hatte der Förderverein der Bibliothek Brieselang zu einem märchenhaften Nachmittag in die Aula der Robinson-Grundschule geladen. Von den fleißigen Helferinnen des Fördervereins wohlversorgt mit Kaffee und Kuchen, Saft und Wasser warteten etwa 130 kleine und große Besucher auf die gespielte Geschichte von "Aschenputtel". Die neun Mitglieder der Theatergruppe der Musik- und Kunstschule Havelland unter der Regie von Claus Stahnke zogen dann auch bald die Zuschauer in ihren Bann. Vor allem die niedlichen Mauskinder Sophie und Charliei, gespielt von Larissa Schmidt und Jette Kuhles, hatten es dem Publikum angetan. Auch wenn ein, mit dem Märchen wohlvertrauter Achtjähriger flüsternd anmerkte, "dass doch in Aschenputtel gar keine Mäuse vorkommen". Doch am Ende waren alle froh, dass das Gute gesiegt und das Böse seine Strafe bekommen hatte. Vom Beifall gerufen, mussten sich die Laienschauspieler mehrere Male auf der Bühne zeigen. Nach insgesamt sieben Vorstellungen geht es in die Pause. Am 28. und 29. Januar 2017 wird "Aschenputtel" noch einmal im "Blauen Haus" in Nauen aufgeführt.