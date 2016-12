Bischof warnt vor Folgen einer seelischen Verwahrlosung

artikel-ansicht/dg/0/

Hildesheim (dpa) Der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle hat vor den Folgen der seelischen Verwahrlosung und Radikalisierung junger Menschen gewarnt. Er forderte am Samstag in seiner Silvesterpredigt im Hildesheimer Dom dazu auf, im kommenden Jahr besonders jene Menschen im Blick zu haben, die "in Vereinsamung und mörderischem Egoismus zu versinken drohen". "Wir sehen uns konfrontiert mit einer seelischen Verwahrlosung, mit einer Obdachlosigkeit der Seele."