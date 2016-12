Sanierung in den letzten ZÃ¼gen

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Der NP-Markt in der Damsdorfer Chaussee in Kloster Lehnin ist schon eine Weile zu. Grund hierfür war die Unterspülung des Gebäudes vor zwei Jahren. Die Grundplatte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Somit fiel im Ort eine Einkaufsmöglichkeit für die Bewohner weg. Was passiert mit dem Gelände und dem Gebäude? "Die aufwändigen Sanierungsarbeiten laufen zurzeit noch", so Pressesprecherin Mareike Polonius von EDEKA Minden. Sie ergänzt: "Die Sanierung befindet sich in den letzten Zügen und wir hoffen, im Frühjahr 2017 den Markt eröffnen zu können." Laut EDEKA wird die Sanierung genutzt, um den NP-Markt zu einem modernen Markt in zeitgemäßen Ambiente mit großem Einkaufskomfort umzubauen. Neben einer größeren Angebotsvielfalt, die über die Auswahl eines klassischen Discounters hinausgeht, soll viel Wert auf Übersichtlichkeit und eine angenehme Atmosphäre gelegt werden. Neue Kühlmöbel mit Glasscheiben und LED-Beleuchtung sollen den Energieverbrauch des Marktes optimieren. Potentielle Kundinnen und Kunden können sich zur Wiedereröffnung auf tolle Angebote freuen.