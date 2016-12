Feuerwerk treibt Feinstaubbelastung auf RekordhÃ¶he

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Silvesterknallerei kann nicht nur wegen Verletzungen für Menschen gefährlich werden, sie treibt auch die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub in die Höhe. Am ersten Tag des neuen Jahres sei die Konzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht, berichtete das Umweltbundesamt (UBA) am Samstag. Beim Silvesterfeuerwerk würden rund 4000 Tonnen Feinstaub freigesetzt, was in etwa 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge entspricht.