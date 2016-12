artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Viele Berliner blicken trotz des Terroranschlags in der Hauptstadt einer Umfrage zufolge optimistisch in das neue Jahr. So glauben 38 Prozent, dass 2017 für sie persönlich besser wird als das vorangegangene Jahr. Das ergab eine Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der "Berliner Zeitung" (Samstag). Lediglich 13 Prozent der Hauptstädter meinen, dass sie es schwerer haben werden. 46 Prozent nehmen an, dass sich ihre Lebensverhältnisse nicht verändern.