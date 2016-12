US-Reporter in Istanbul festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Polizei habe Nissenbaum am Dienstagabend aus seiner Wohnung in Istanbul heraus abgeführt. Die Ehefrau und das gemeinsame Baby seien zurückgeblieben. Der Reporter sei am Freitagmorgen freigelassen worden. Am Samstag sei er gemeinsam mit seiner Familie in die USA ausgereist.

Das "Wall Street Journal" zitierte eine mit dem Fall vertraute Quelle, wonach Nissenbaum festgenommen worden sei, weil er gegen eine Anordnung der Regierung verstoßen habe, wonach von einem bestimmten IS-Video keine Bilder verbreitet werden dürfen. Das betreffende Video der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), das am vorvergangenen Donnerstag im Internet veröffentlicht worden war, soll zeigen, wie zwei türkische Soldaten bei lebendigem Leibe verbrannt werden.

Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus hatte am vergangenen Dienstag vor der Verbreitung des Videos gewarnt und nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gesagt: "Einige unsere Freunde im Medienbereich müssen auf ihre Schritte achtgeben."

Kurtulmus hatte die Echtheit des grausamen Videos nicht bestätigt. Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen hatten die Behörden erneut vorübergehend soziale Medien wie Twitter und YouTube gesperrt.