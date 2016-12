Woelki bezeichnet KÃ¶lner Silvesternacht als "Katastrophe"

artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat die vergangene Silvesternacht als "Katastrophe" bezeichnet. In einer Predigt zum Jahresabschluss sagte er am Samstagabend im Kölner Dom: "Nichtsahnend, welche Katastrophe sich in unmittelbarer Nähe unseres Domes ereignete, haben wir vor genau einem Jahr an dieser Stelle wie in jedem Jahr den Jahresabschluss 2015 mit einem Gottesdienst begangen." Hunderte Frauen seien zur selben Zeit einer Bedrohung ausgesetzt gewesen, "die so und in dem Ausmaß bislang nicht vorstellbar war".