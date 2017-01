Training auch im Wohnzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

M├╝llrose (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Bogensportlerin Lisa-Marie Kühl von der Müllroser Schützengilde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541312/

Das Wohnzimmer ist auch ihr Trainingsplatz. Einmal wöchentlich darf die elfjährige Lisa-Marie Kühl von der Müllroser Schützengilde in der Halle üben. Doch das reicht nicht, um bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im März ganz vorn zu sein. Aber das will die Müllroserin unbedingt. Schließlich hatte sie sich bereits 2014 in der U12 den Hallentitel geholt und war in den beiden folgenden Jahren jeweils Dritte geworden. Im Freien bei den Meisterschaften des Deutschen Bogensportverbandes gewann sie nach dem siebten Rang bei ihrem Debüt in der U12 sogar zweimal in Folge Gold - mit den beiden Mannschaftsmedaillen sind es insgesamt sieben DM-Plaketten.

Da für die Müllroser Bogensportler die Hallenzeiten rar gesät sind, müssen Alternativen her. Und eine ist zu Hause ihr Wohnzimmer. Im Garten steht eine Wettkampfscheibe. Werden die beiden Türen zur Terrasse geöffnet, dann hat die Sechstklässlerin freies Schussfeld auf die 18Meter entfernt stehende Scheibe. "Die Abläufe müssen immer wieder wiederholt werden. Bei einmal wöchentlichem Training würde sie unweigerlich nicht in ihrer Leistungsentwicklung vorankommen", erklärt ihr Vater Udo Kühl. So etwa viermal wöchentlich übt die dreimalige Deutsche Einzelmeisterin jeweils für mindestens eine Stunde. Zusätzlich besucht sie mit ihrer Oma regelmäßig das Fitness-Studio. Laut Udo Kühl zieht sie derzeit knapp zehn Kilo an der Sehne. "Der Pfeil sollte schon in einer geraden Linie fliegen, wenn sie draußen auf 30 Metern schießt. Sonst würde der Wind unberechenbarer."

Fragen könnte Lisa-Marie Kühl auch ihre Mutter Isabel, die beim Deutschen Bogensportverband in der Kombination jeweils 30Pfeile auf 25 und 18Metern einen Deutschen Rekord hält. Übrigens ist sie dort Deutsche Meisterin in der Schützenklasse. "Meine Mutti gibt mir manchmal Technik-Tipps", erklärt Lisa-Marie. In der U12 ist die Tochter schon einen Tick besser. Hauptansprechpartner aber ist ihr Vater. "Ich muss sie öfter mal zum Training antreiben. Doch was soll sie machen, sie kann ja nicht weg", erklärt er schmunzelnd. Irgendwie scheint Lisa-Marie Kühl - die als Lieblingsfächer Musik, Kunst und Deutsch angibt - einzusehen, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt. Dabei mag sie Trophäen sehr und zeigt stolz ihre stattliche Sammlung. "Ich liebe Medaillen", erklärt sie. Als Fünfjährige nahm sie zum ersten Mal den Bogen in die Hand, als Achtjährige hatte sie sich das erste Mal für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Hingegen liegen die Urkunden unbeachtet in einer Mappe. Auch die für ihren Deutschen Rekord in der U12 über 20Meter beim DBSV.

"Sie hat richtig gute Nerven und kann sich im Wettkampf steigern. Dabei hat Lisa gute Konkurrenz, die ersten sechs Mädchen waren in diesem Jahr besser als der Deutsche Meister bei den Jungs. Mal sehen, wie es dann in der U14 der Schützenklasse aussieht", urteilt Udo Kühl. Seine Tochter freut sich auf die Wettbewerbe beim Deutschen Schützenbund, der auch die Auswahl-Athleten nominiert. "Dort gibt es eine Jugend-Nationalmannschaft", sagt sie. Ohnehin hat sie ihre Ziele hoch gesteckt. "Ich will zu Olympia." Ihr Vater nickt dazu. "Man sollte sich schon hohe Ziele stellen." Allerdings kommt die Sportschule für seine Tochter nicht in Frage. Das wäre nur in Berlin möglich. "Ihr Neffe Ole Achtenberg besucht bei RB Leipzig die Sportschule, doch er könnte mit Fußball auch Geld verdienen. Aber das ist mit dem Bogensport kaum möglich", stellt Udo Kühl klar. Dennoch hat seine Tochter ein klares Ziel: "Ich will immer gewinnen, möglichst mit hohen Ringzahlen."