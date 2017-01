PrÃ¼fung im gemÃ¼tlichen Rahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch in diesem Jahr hat die Karatesektion der BSG Stahl Eisenhüttenstadt zum Jahresende einen Karatelehrgang in der von weihnachtlicher Feststimmung geprägten Atmosphäre ausgerichtet. Im Unterschied zum Sommerlehrgang, in dessen Rahmen Karateka aus dem gesamten Land Brandenburg zusammen kommen, geht es beim Weihnachtslehrgang um das gemütliche Beisammensein und das gemeinsame Trainieren in familiärem Ambiente. Die Eisenhüttenstädter organisierten das zum vierten Mal in Folge.