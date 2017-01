Wenn Sekunden das Leben verÃ¤ndern

artikel-ansicht/dg/0/

Das menschliche Gehirn ist ein Wunderwerk. Wenn Erlebnisse zu schmerzhaft sind, dann löscht es sie einfach von der Festplatte. So ist es Friedrich Lotze ergangen. Der Basketballer vom SSV Lok Bernau hatte im Mai einen schweren Autounfall. Der 25-Jährige war bei Hagel auf der Autobahn kurz vor Rostock ins Schlingern gekommen. Er entstieg seinem Auto unverletzt und befand sich schon deutlich neben der Straße, wurde dann aber aus voller Wucht von einem nachfolgenden Wagen erfasst, der sich überschlagend auf ihn zugeschossen kam.

Ein Zeuge hat ihm inzwischen erzählt, dass er noch mit einem Sprung versuchte, zu entkommen. "Das war wohl mein Glück", sagt der Sportstudent. "Dadurch wurden nur meine Beine getroffen." Er selber erinnert sich an nichts mehr rund um den Unfall.

Lotze wurde rund 20 Meter weit durch die Luft geschleudert. Neben einem Schädelbruch zog sich der Power Forward einen offenen Bruch am Schienbein zu und riss sich alle vier Bänder im Knie. Auch seine Hüfte war gebrochen.

Sieben Monate sind seitdem vergangen und dem Sportstudenten geht es inzwischen besser. Bei Heimspielen seiner Lok saß er schon öfter wieder auf der Bank. Doch ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, lief es dann doch nicht mit seiner Heilung.

"Inzwischen kann ich zum Glück schon wieder ohne Krücken laufen", erzählt Friedrich Lotze. "Das hat sich sehr lange hingezogen, bis das funktionierte und es gab viele Aufs und Abs, aber das läuft jetzt wenigstens." Der Bruch in seinem Schienbein verheilt ganz gut. Ein Nagel gibt dem Bein Stabilität. Daran soll der Knochen, von dem ein Stückchen fehlt, wieder zusammenwachsen. "Das Stück haben sie nicht gefunden. Liegt wahrscheinlich noch auf der Autobahn", sagt Lotze. Manchmal kommt man eben nur mit Galgenhumor weiter.

Sorgen machen den Ärzten aber vor allem die gerissenen Bänder. "Im Krankenhaus in Rostock wollten die Ärzte nicht so richtig raus mit der Sprache, wie es mit Sport weiter geht. Ich selber habe mir darüber auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich dachte mir halt, dass es lange dauert, aber habe schon damit gerechnet, dass es alles wieder in Ordnung kommt."

Dann wurde Lotze ins Unfallkrankenhaus Marzahn verlegt. Ein Oberarzt schenkte ihm dort endlich reinen Wein ein. Er gab ihm die Prognose, die Lotzes Welt kurzzeitig auf den Kopf stellte. "Er hat mir gesagt, dass er glaubt, dass das mit dem Leistungssport schwierig wird, weil das Knie seiner Meinung nach zu instabil bleiben wird. Dass es vielleicht noch für ein bisschen Spielen in der Freizeit reicht, aber nicht für die hohen Belastungen im Leistungssport. Auch wenn man das nie 100-prozentig sagen kann, weil jeder Körper anders heilt."

Für den 25-Jährigen war das ein Schock. "Damit hatte ich nicht gerechnet", gibt er zu. Die Zeit danach sei für ihn sehr schwierig gewesen. Zu Hause fällt der sonst so positive Mensch Lotze in ein Loch. Es ist auch die Zeit, in der nicht mehr täglich so viele Leute anrufen, und ihm alles Gute wünschen und ihm Mut zusprechen. Friedrich Lotze sitzt viel zu Hause, grübelt. "Ich habe oft mit meinen Freunden, meinen Eltern und meinem Bruder über die Situation gesprochen, aber im Endeffekt muss man ganz alleine damit klarkommen." Gar nicht so einfach, wenn der Lebenstraum so plötzlich zerplatzt. "In dieser Phase bin ich erst mal auch nicht mehr zu den Heimspielen von Lok gefahren. Ich brauchte erst einmal Abstand."

Auch, dass er von allen ständig auf den Unfall angesprochen wird, nervt ihn. Als wieder mal ein Studienkollege wissen will, woher die Narben an seinem Bein stammen, erzählt er ihm, er sei beim Surfen vom Hai gebissen worden. Bloß nicht schon wieder den Unfall erzählen.

Viele wären in seiner Lage wahrscheinlich verzweifelt. Wenn Sport einen großen Teil des Lebens ausfüllt und das nicht mehr geht - das ist schwer zu ertragen. Aber Lotze ist ein Kämpfer. Auch abseits des Feldes. Inzwischen hat sich der 2,05 Meter große Sportler sich wieder gefangen. Beim letzten Heimspiel "seiner" Lok war er dabei. Auf der Bank ist immer ein Platz für ihn frei.

"Den Kopf in den Sand stecken, das bringt ja auch nichts. Da muss man sich selber wieder rausziehen", sagt er, wohl wissend, dass es die dunklen Stunden immer noch wieder geben wird.

In der Reha hat er mit Schwimmen angefangen. "Erst durfte ich nur so ein bisschen Wassergymnastik machen. Als ich das erste Mal dann so richtig schwimmen durfte 1200 Meter, das war ein tolles Gefühl - endlich mal wieder körperlich an seine Grenzen gehen."

So viel Spaß ihm das Schwimmen inzwischen macht - ein Ersatz für Basketball ist es nicht. "Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so sehr fehlt", sagt der Berliner, der seit seinem neunten Lebensjahr Basketball spielt. Umso mehr freut er sich, dass er in der Reha mit dem Physiotherapeuten schon wieder ein paar Bälle werfen kann.

Ob er wütend ist auf den Autofahrer, der ihn umgefahren hat? Er muss kurz überlegen. "Eigentlich nicht. Dadurch, dass ich mich nicht wirklich erinnern kann, geht das. Aber die Staatsanwaltschaft hat jetzt von sich aus Strafanzeige gestellt, weil sie herausgefunden haben, dass er wohl sehr schnell unterwegs war. Darüber bin ich natürlich schon ein bisschen sauer." Den Prozess, sagt er, will er sich ansehen.

Seine sportlichen Ziele für das kommende Jahr musste der erfolgreiche Basketballer zurückschrauben. Statt mit seiner Mannschaft weiter die Tabellenführung in der ProB zu verteidigen, freut er sich darauf, wenn ihm vielleicht mal ein erster zaghafter Sprungwurf gelingt.

Im neuen Jahr steht erst mal eine Kreuzband-Operation an. Später folgt eine zweite, in der der Nagel, der momentan die Bruchstelle des Schienbeins zusammenhält, entfernt wird. Sein zweites Master-Semester will er abschließen. Und dann? "Klar, die Hoffnung, dass es doch nochmal was wird mit Basketball, gebe ich nicht auf", sagt Friedrich Lotze. "Hoffnung hat man immer. Das kann man nicht abstellen."

Seine mentale Stärke jedenfalls hat er schon wieder gefunden. "Als ich mich mit meinen Eltern mal über den Unfall unterhalten habe, haben die gefragt: Warum musste ausgerechnet dir so etwas passieren? Ich habe ihnen gesagt: Wahrscheinlich, weil ich es verkraften kann."