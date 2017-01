PSV-Oldies sichern sich Titel unterm Hallendach

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Noch immer jung genug, um sich dem sportlichen Wettstreit zu stellen, sind die Fußballer im Altersbereich "Ü 50": In der Freiluftsaison auf dem Kleinfeld treffen fünf Mannschaften je zweimal aufeinander. Dabei ist im Herbst an zwei Terminen sozusagen die Hinrunde absolviert worden, nach welcher der Heinersdorfer SV mit 12 Zählern - also ungeschlagen - die Tabellenspitze vor dem Preussen SV Schwedt hält. Dieser hat jetzt aber den Hallentitel gewonnen.

Vier Teams trafen sich dazu in der Oderstadt. Um nicht nur ein Mini-Turnier mit lediglich sechs Spielen absolvieren zu müssen, einigten sich die routinierten Kicker auf eine Doppelrunde jeder gegen jeden. In den zwölf Partien fielen insgesamt 31 Tore. Der höchste Sieg gelang dem PSV beim 5:0 gegen Vierraden.

Ganz ungeschoren kam keine Vertretung durch den Tag: Der PSV und der HSV verloren aber nur je ein Match. Da sich die Heinersdorfer allerdings vier Unentschieden leisteten, rutschten sie hinter Meister PSV und Ortsrivale City Schwedt letztlich sogar auf den Bronzerang vor dem VfL Vierraden ab.

Auch bei diesem Turnier sind - wie bei allen Hallenmeisterschaften in der Uckermark - Einzelspieler für besondere Leistungen geehrt worden. Als "bester Torwart" durfte Norbert Krieg vom Heinersdorfer SV die Auszeichnung entgegennehmen, als "Bester Torschütze" kristallisierte sich ein (namentlich dieser Zeitung nicht benannter) polnischer Gast-Akteur von Meister PSV heraus, der sechsmal getroffen hatte.

Im Januar folgen noch weitere Hallencups des Fußballkreises Uckermark in der "Neue-Zeit"-Sporthalle. Am 13. spielen acht Teams der Uckermarkliga, am 21. die Alt-Herren-Vertretungen der Großfeldliga, am 22. sechs Vertretungen der Kreisklassen und acht Kreisligisten sowie schließlich am 28. die A- und B-Junioren.