Das Olf erzÃ¤hlt: Der eine Floh Flohrian

Erinnert Ihr Euch an das Olf und an Florinde? An das Olf: nicht Mensch, nicht Tier, etwas größer als ein hochgewachsener Mann, sein Körper rundlich und mit seidig glänzendem, weichen, lila Fell bedeckt? Mit einem netten Gesicht, einen milden Blick, sehr kurzen Beinen, aber dafür fast riesigen Füßen? Das jedem Kind genau die Geschichte erzählen konnte, die es in diesem Moment brauchte und dabei seinen Geruch und die Farbe verändern konnte? Klar, wie könnte man das Olf vergessen!

Dann erinnert ihr Euch sicher auch an Florinde, die alle nur Floh riefen. Floh mit H wie das Tier, weil sie klein war und ziemlich lange Beine hatte. Das machte sie sehr traurig, sie hieß doch Flo-rinde, Flo ohne H und sie war doch mehr, mehr als nur klein mit langen Beinen. Florinde half dem Olf, seine Geschichtenverstopfung los zu werden. Die das Olf bekam, weil alle Kinder nur noch ein und die selbe Geschichte hören wollten. Die Geschichten für jedes einzelne Kind entstanden weiter im Olf, da sie aber nicht erzählt wurden, sammelten sie sich, so lange, bis sie das Olf verstopften und es keine Geschichte mehr erzählen konnte. Alle angesammelten Gerüche ließen das Olf stinken, und alle angesammelten Farben machten sein Fell grau. Lange, sehr lange Zeit blieb es einsam und traurig in einer Höhle im Wald, weit von den Menschen. Es wusste nicht, was mit ihm fehlte, bis eines regnerischen Tages Florinde Unterschlupf in der Höhle des Olfs fand. Die beiden freundeten sich an, das Olf erzählte, was ihm geschehen war.

Florinde sagte aufgeregt: "Du hast eine Geschichtenverstopfung, all die Geschichten, Gerüche und Farben müssen aus dir raus." "Na klar, die Geschichten müssen raus, ich muss sie erzählen!" entgegnete das Olf. Eilig setzte sich Florinde zurecht, auf die Beine des Olf´s, das Gesicht ihm zugewandt, den Rücken gegen seine großen Füße gelehnt. Sie saß weich und gemütlich wie in einem großen Sessel. Das Olf legte seinen Arm so ab, dass sein langes dichtes Arm-Fell Florinde zudeckte. Sie sprach leise. "So, nun erzähl mir meine Geschichte!" Es war ganz still, das Olf schloss seine Augen und horchte in sich hinein. Ja, da war sie, Florindes Geschichte, ganz schwach fühlte das Olf sie entstehen und begann zu erzählen: "Es war einmal ein Floh mit Namen Flohrian, mit H." Florinde grinste und kuschelte sich gemütlich ein. Mit jedem Satz sah das Olf die Geschichte deutlicher, und es wurde selbstbewusster beim Erzählen.

Flohrian war ein ganz normaler Floh: mit genau 2,5 Millimeter nicht zu groß, nicht zu klein, er war mittelbraun gefärbt, nicht zu hell und nicht zu dunkel. Seine vier Arme waren gleichlang und seine zwei Beine kräftig und lang, ganz so wie es bei einem Floh sein muss, alles ganz normal. Es gab nichts, was ihn besonders machte. Nun müsst ihr wissen, es gibt nichts Schlimmeres für einen Floh als ganz normal zu sein. Denn Flohrian hatte 234 Geschwister, was für Flöhe nicht ungewöhnlich ist. Wer da nicht etwas Besonderes an sich hatte, wurde einfach übersehen. Seine Eltern nannten alle Kinder, die keine besonderen Merkmale hatten, Flohrian. Das war sehr praktisch, denn voneinander unterscheiden konnten sie die 126 Flohriane nicht. Aber wer möchte einer von 126 Flohrianen sein. Gut, es wohnten nur noch 63 zu Hause, die anderen waren schon älter, ausgezogen und hatten eigene Familien gegründet. Aber 63 Geschwister, die genau so aussehen wie man selbst, reichen, um nicht wahrgenommen zu werden. Als wäre das nicht genug, ärgerten die Geschwister, die einen eigenen Namen hatten, alle Flohriane und behandelten sie hochnäsig, von oben herab. Merkwürdig war, dass den anderen Flohrianen das nichts auszumachen schien, nur diesem einen. Erst wurde er immer wütend auf seine Geschwister mit eigenem Namen und dann nach einer Weile sehr, sehr traurig. "Wie einsam man sich fühlen kann, unter so vielen Geschwistern", dachte er.

Flohrians Familie wohnte auf einem Rauhaardackel namens Walter, der einer netten, alten Dame gehörte.

Auf dem Bauch des Dackels, auf einer nicht so dicht mit Fell bewachsenen Stelle, stand sein Elternhaus. Flöhe sind so klein, dass ihnen ein Haar erscheint, als wäre es ein dünner Baum, das aber so lang ist, wie der höchste Baum nicht wachsen kann. Für Flöhe ist es so, als wohnen sie in einem riesigen dichtbewachsenen Wald, der aber nicht grün ist, sondern je nach Fellfarbe des Hundes schwarz, weiß, grau, alle möglichen Arten von braun, einfarbig, mehrfarbig oder gemustert. Das Haus, in dem Flohrians Familie wohnte, war ganz aus Haaren gebaut. Ausgefallene oder abgeknickte Haare werden in gleichlange Stücke geteilt und aufeinander geschichtet, wie eine Blockhütte aus Holzstämmen. Überhaupt wurde alles, was ein Floh zum Leben braucht, aus Haaren gefertigt. Flohrians Elternhaus hatte 12 Kinderzimmer, in jedem schliefen 10 Geschwister. Es gab ein Elternschlafzimmer, ein Esszimmer, in dem 142 Flöhe Platz fanden, 6 Badezimmer und eine sehr große Küche mit riesigen Töpfen und Pfannen. Auch gab es 4 Klassenzimmer, denn Florian und seine Geschwister gingen nicht zur Schule, sondern jeden Schultag kamen 4 Lehrer, zum Unterrichten, zu ihnen. Es gibt viel, was ein Floh lernen muss, zum Beispiel: Haarverarbeitung. In diesem Fach lernt man, aus welchen Haaren welcher Gegenstand gefertigt werden kann, denn Hundehaare unterscheiden sich in ihren Eigenschaften nicht nur von Rasse zu Rasse, sondern sogar von Hund zu Hund. In Hundekunde lernen Flöhe, alle Hunderassen der Welt zu unterscheiden. Das zu können, ist besonders wichtig, denn so wie wir mit dem Zug, mit Bus oder Straßenbahn fahren, benutzen Flöhe Hunde. Zum Beispiel Mutter Floh möchte einkaufen, der Supermarkt befindet sich auf Diva, einer vollschlanken, blonden Labradordame, die ein blaues Halsband trägt. Die Fortbewegung per Hund funktioniert so: Mutter Floh geht hinter das linke Ohr ihres Heimathundes, Walter, denn hinter dem linken Ohr eines jeden Hundes befindet sich ein Hundefahrplan, ein Wartehäuschen und eine Uhr.

Natürlich sind sie so klein, dass nur Flöhe sie sehen können. Auf dem Fahrplan ist dann, zum Beispiel, zu lesen:

9.20 Uhr / Diva, blonder Labrador, weibl., blaues Halsband

Ziel: Supermarkt

umsteigen: 9.29 Uhr / auf Pia, schwarz-weiße französische Bulldogge, weibl., Glitzer-Halsband

Ziel: Designer Bekleidungsgeschäft

umsteigen 9.43 Uhr / auf Rex, brauner Dobermann männl., schwarzes Stachelhalsband

Richtung: Baumarkt / noch 1x Umsteigen

9.28 Uhr/ Rocky, braun/schwarzer Schäferhund, männl., braunes Halsband/

Ziel: Oma und Opa

Ist es 9.18 Uhr, begibt sich Mutter Floh zu Walters Nase und hält Ausschau. Wenn Diva nah genug ist, springt Frau Floh mit einem weiten Satz zu ihr herüber. Hops - ist sie beim Supermarkt. Flöhe können ohne Anstrengung 30cm weit springen. Erstaunlich! Das wäre so, als könntest Du über mehr als 30 Autos springen, die dicht hintereinander stehen. Auf der Nase von Diva kann Mutter Floh auf Pia umsteigen, um zum Designer-Bekleidungsgeschäft zu kommen. Oder auf Rex, um nach nochmaligen Umsteigen im Baumarkt einkaufen zu können.

So einen Hundefahrplan kann es nur geben, weil die Herrchen und Frauchen der Hunde, ihre Lieblinge eigentlich immer zu den gleichen Zeiten und an den selben Orten ausführen. Da das fast alle Hundebesitzer so machen, treffen sich eigentlich immer die selben Hunde zur selben Zeit.

Nun, bei solch einem Verkehrssystem könnt ihr Euch vorstellen, wie wichtig es ist, alle Hunderassen und deren Mischlinge genau zu kennen. Verwechselt ein Floh eine Hunderasse, steigt er falsch um, vielleicht auf einen Hund, der nur zu Besuch in der Gegend ist und - schwups, kommt er nie wieder zurück nach Hause. Deshalb werden Floh-Lehrer und -Eltern nicht müde, immer und immer wieder zu predigen: "Steigt nur auf, wenn ihr Euch ganz sicher seid, dass es der richtige Hund ist und niemals, wirklich nie-nie-mals auf einen Hund, der nicht im Fahrplan steht.

Und dann gab es da noch ein Fach, das Flohrian gar nicht mochte, Flohkunde: In diesem Fach werden die Gewohnheiten aller Floharten, die auch auf Hunden leben können, gelehrt. Das sind: Katzenfloh, Menschenfloh, Fuchsfloh, Vogelfloh, Kaninchenfloh, Rattenfloh und der Sandfloh. Das war ja noch ganz interessant, aber Flohrian musste auch alle Flöhe lernen, die irgendetwas besonderes an sich hatten oder etwas am allerbesten konnten, zum Beispiel: Martin Maulwurfsfloh, er war der größte, mit 4,5 Millimetern ein Riese. Heike Hufeisennasenfloh konnte am weitesten springen, fast einen ganzen Meter. Flohmutter, Elke, Eichhörnchenfloh hatte 400 Kinder, Flohrians Vater, Frank, kannte alle 2400 Floharten mit Namen. Oma Franziska war mit einem Jahr, sechs Monaten, 2 Wochen und 4 Tagen der älteste Floh, den es je gegeben hatte. Flohrians große Schwester, Frederike, hatte schon einmal 2 Monate gefastet, länger als jeder Floh vor ihr.

Und so ging es weiter und weiter.

Nach jeder Stunde Flohkunde wurde Flohrian traurig. "Ach könnte ich auch nur etwas von allen Flöhen am besten, dann wäre ich nicht ein Flohrian unter Hunderten, nein, dann wäre ich der eine Flohrian."...

