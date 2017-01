Blick zurÃ¼ck ins alte Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Die Waldgebiete im Norden und im Süden die Felder geben der alten Siedlung Bernau ihr besonderes Gepräge als Mittelpunkt eines forst- und landwirtschaftlichen Bezirks. Auch heute ist noch zu erkennen, dass entlang der Straßenzüge die Siedlungen außerhalb der Stadtmauer entstanden.

23 Kilometer nordöstlich von Berlin, im Quellgebiet der Panke, liegt Bernau. In den letzten Jahrzehnten entstanden außerhalb des sogenannten Weichbildes der Stadt die Siedlungen an der Zepernicker-, Ladeburger, Schönower und Wandlitzer Chaussee). Außerdem kamen Neu-Bernau, Bernau-Süd und Friedenstal hinzu. Wälle und Gräben stellen bereits schöne Anlagen dar, besonders hervorzuheben sind die Anlagen in der Friedensstraße und auf dem sogenannten Turnplatz, dem Arbeitsgebiet des Stadtgärtners Pröhl.

Eine Gründungssage weist auf das Jahr 1141 hin, angeblich auf Albrecht den Bären. Neuere Forschungen haben aber ergeben, dass das Jahr 1230 als Gründungsjahr angesehen werden muss, so dass Bernau im Jahre 1930 schon ein 700-jähriges Stadtrecht aufzuweisen hat.

Die Stadt zählt mit etwa 800 Häusern 10956 Einwohner. Stadt und Forst umfassen rund 5000 Hektar oder rund 8400 Morgen. Zwecks Ausnutzung und besserer Verwertung hat die Stadt ein Sägewerk in der Forst errichtet. Es liegt hinter dem modern eingerichteten Restaurant Waldkater mit seinem Prachtsaal. So hat sie durch den Verkauf von Bau- und Brennholz den Hauptnutzen und dadurch einen finanziellen Rückhalt. Raff- und Leseholz findet die ärmere Bevölkerung im Wald. Davon wird ausgiebig Gebrauch gemacht.

An landwirtschaftlichen Produkten werden hauptsächlich Roggen, Hafer, Gerste, Kartoffeln, Lupinen und Seradella angebaut. Eigene Autos regeln ständig den Absatz der hier ansässigen Blumengärtnereien nach Berlin. Vorherrschend sind hier hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe.

Eine jahrhundertlange Entwicklung hat die Bernauer Industrie durchgemacht. Eines der ältesten Gewerbe war das der Tuchmacher: Ihre Vertreter errichteten das Sankt Georgen-Hospital und zwar zum Anfang des 14. Jahrhunderts. Neben der Handschuhindustrie zählt hauptsächlich die Seidenindustrie mit als ein wichtiger Faktor für die arbeitende Bevölkerung. Die vor mehreren Jahren aufblühende Knopfindustrie ist um diese Zeit wieder im Rückgang begriffen, so dass neben mehreren kleinen Betrieben sich hier nur noch ein größerer Betrieb befindet. Seit mehreren Jahren hat sich eine Papierfabrik niedergelassen und stellt hauptsächlich Papiersäcke her. Auch die chemische Industrie ist vertreten (Fa. Moses und Lewin vorm. Jasper) und beschäftigt etwa 100 Personen.

Der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung aber ist gezwungen, seine Beschäftigung in Berlin zu nehmen. Eine Verbesserung des Verkehrsangebots wurde durch die Elektrisierung der Vorortbahn erreicht, so dass in den Früh- und Abendstunden ein 10-Minuten-Verkehr, in den übrigen Tagesstunden ein 20- beziehungsweise 30-Minuten-Verkehr nach Berlin besteht. Die Fahrzeit bis zur Reichshauptstadt Berlin beträgt 34 Minuten. Post-Autolinien vermitteln den Verkehr nach Lanke, Prenden und zum Liepnitzsee, ebenfalls ist versuchsweise ein Autoverkehr seitens der Stadt Biesenthal mit Bernau eingerichtet.

Trotz der nahen Konkurrenz, speziell der großen Warenhäuser Berlins, ist es anzuerkennen, dass es der Bernauer Geschäftswelt möglich ist, Geschäfte zu unterhalten, die, was Ware und Dekoration betrifft, sich mit anderen bedeutend größeren Städten in der Mark sehen lassen können.