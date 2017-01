Ein Herz fÃ¼r die Umwelt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit der Ehrennadel des Landkreises Uckermark für besonderes Engagement in der ehrenamtlichen Arbeit wurde Wolfgang Breßler aus Angermünde ausgezeichnet. Aus der Laudatio heißt es:

Ehrennadel des Landkreises: Kreistagschef Wolfgang Seyfried (l.) und Landrat Dietmar Schulze (r.) überreichen die Auszeichnung an Wolfgang Breßler aus Angermünde

Der ehemalige Schulleiter der Grundschule I in Angermünde stellt seit mehr als 25 Jahren den größten Teil seiner freien Zeit in ehrenamtlicher Arbeit seinen Mitmenschen und besonders den Kindern der Stadt sowie dem Erhalt unserer Umwelt zur Verfügung. Bereits während seiner Schulleitertätigkeit von 1991 bis 2004 führte er Schülerinnen und Schüler als Arbeitsgemeinschaftsleiter in die Schönheiten von Natur und Umwelt ein.

Die Kindergruppe "Apis" bearbeitet bis heute viele interessante Themen, nimmt unter seiner Führung an Wettbewerben teil und gestaltete in der Vergangenheit jährlich einen ansprechenden Ökokalender. Vogelkästen sowie Insektenhotels wurden und werden gebaut und zum Schutz der Tiere an unterschiedlichen Standorten installiert. Diese Tätigkeit hat Wolfgang Breßler auch nach seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst weitergeführt.

Seit 2005 leitet er die Agendagruppe Umwelt. Hier wurden und werden u. a. zur Verschönung des Stadtbildes Bäume und Frühblüher mit Schülerinnen und Schülern der Angermünder Schulen gepflanzt sowie die Aktion "Naturnahe Gärten" gestartet. Seit zwölf Jahren organisiert er (mit Unterstützung der Märkischen Oderzeitung) im Juni die Aktion "Offene Gärten" in Angermünde und seit sieben Jahren die Pflanzentauschbörse auf dem Marktplatz.

Seit 1993 war Wolfgang Breßler acht Jahre Abgeordneter im Kreistag und seit 2004 ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Angermünde.

Wolfgang Breßler verfügt über einen großen Schatz an Wissen und Organisationstalent. Diese Fähigkeiten kommen bei Vorträgen über Umweltthemen in der Klinik Wolletz sowie bei der Organisation von Vorträgen im Rahmen der Bürger- und Seniorenakademie der SPD in Angermünde zum Einsatz.