SchÃ¶ne AtmosphÃ¤re beim Malen

Eberswalde (MOZ) "Die Großstadt ist nicht mein Ding", sagt Isabell Sydow, Jahrgang 1990 und stellvertretende Vorsitzende des Eberswalder Forstfaschings. Die angehende Grund- und Hauptschullehrerin für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Sachkunde hat gerade ihr erstes Staatsexamen abgeschlossen und hofft nun auf ein Referendariat in der Nähe. "Am besten in Eberswalde", wünscht sich die junge Frau, denn hier fühlt sie sich wohl. Aufgewachsen ist sie allerdings in Niederfinow.

"Eberswalde ist nicht langweilig, hier ist immer etwas los", stellt sie fest. Gerade durch die zahlreichen Vereine, zu denen auch der Forstfasching gehört, habe sich in der Waldstadt ein vielseitiges kulturelles Leben entwickelt, freut sich Sydow.

Zum Fasching hat sie durch den Vereinsvorsitzenden Klaus Dewitz gefunden, mit dem sie während ihrer Schulzeit am Humboldt-Gymnasium zu tun hatte. "Familiäre Vorbelastung gab es nicht", verrät sie lachend.

Schnell fand Isabell Sydow gefallen am Kulissenmalen. Das Eberswalder Gymnasium durfte seinen Schulfasching einige Jahre im Haus Schwärzetal in der Dekoration des Forstfaschings feiern. Im Gegenzug gestalteten die Schüler eine Nische des Saales im Rahmen einer Kunst-Arbeitsgemeinschaft "Die schöne Atmosphäre beim Malen mit den anderen hatte es mir angetan", bekennt Sydow. Außerdem musste man nicht ständig um Ideen ringen, denn oft wurde einfach von den Vereinskreativen vorgegeben, was gemalt oder ausgemalt werden sollte, sagt sie.

Die zukünftige Pädagogin liebt es aber auch, sich selbst zu verkleiden. "So ein Kostüm verändert dich ein bisschen", beschreibt sie. Es sei wie eine kleine Flucht aus dem Alltag, wenn man für ein paar Stunden in eine andere Rolle schlüpfe. Auch biete sich gelegentlich die Möglichkeit, Kleidungsstücke wieder anzuziehen, die man sonst womöglich nie wieder getragen hätte. So habe sie zum Fasching im Jahre 2010 ihr Ballkleid, das ursprünglich für den Abiturball diente, anziehen können.

Und so kam es, das Isabell Sydow neben ihrer Rolle im sechsköpfigen Vorstand, sich alsbald auch für das Vereinsmarketing verantwortlich zeichnete. "Ich wurde von keinem anderen als dem ersten Vereinsvorsitzenden, Rüdiger Schulz, eingearbeitet", erinnert sich Sydow. Dazu gehören unter anderem die Gestaltung und Betreuung der Internet-Seite, das Verfassen von Texten und das Initiieren von anderen Werbemaßnahmen. Darüber hinaus kümmert sie sich um den Programmablauf bei den Feiern im "Schuppen", wie das Haus Schwärzetal im Volksmund genannt wird. Für die Jubiläumsveranstaltung setze man ganz auf Traditionelles, gibt Sydow einen Ausblick.