Havelland feiert 500 Jahre Reformation

Havelland (MOZ) 2017 ist ein wichtiges Jahr für die Evangelische Kirche, denn 1517, genau vor 500 Jahren, begann die Reformation und damit der Trennungsprozess von der Römisch-katholischen Kirche. Das 500-jährige Jubiläum wird auch im Landkreis Havelland gefeiert. Offiziell begonnen haben die Feierlichkeiten bereits am 31. Oktober mit einem Festgottesdienst in Ribbeck. Noch bis zum 17. Dezember 2017 sind eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant, die der Landkreis und die evangelischen Kirchenkreise Falkensee und Nauen-Rathenow zusammengestellt haben.

Claus Stahnke hielt als Martin Luther eine Rede zur Eröffnung des Reformationsjahres am 31. Oktober 2016 in Ribbeck.

Es gibt Ausstellungen, Lesungen und Konzerte. So sind ab April Bibeln und religiöse Schriften aus privatem Besitz im Rathenower Kulturzentrum zu sehen. Zeitgleich sind dort auch Bilder zur Reformation von Havelländer und Berliner Künstlern ausgestellt. Ende April liest Pfarrer i.R. Burkhard Berg in der Rathenower Buchhandlung Tieke Luthertexte mit musikalischer Umrahmung. Ende Mai spielt Pianist Stephan Graf von Bothmer ein Luther-Stummfilmkonzert im Kulturzentrum der Kreisstadt.

Über den Sommer und bis in den Herbst hinein gibt es in mehreren Kirchen im Westhavelland Konzerte von Musikschülern. Ein Höhepunkt wird sicher das Konzert zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu Rathenow sein. Dort spielt um 15.00 Uhr das Orchester des Nordharzer Städtebundtheaters.

Die Volkshochschule bietet einen Tagesausflug und eine Bildungsreise auf den Spuren der Reformation an. Weitere Informationen dazu auf der Internetseite www.vhs-havelland.de oder in den Büros der Volkshochschulen in Rathenow und Falkensee.

Der alljährlich vom Landkreis ausgerufene Kreativwettbewerb für Schüler wird in diesem Jahr ebenfalls ein Thema mit Bezug zur Reformation bekommen. Was es genau sein soll, wird im Frühjahr bekannt gegeben.

Die beiden Kirchenkreise im Landkreis haben in Anlehnung an die 95 Thesen, die Luther an die Kirchentür in Wittenberg gehämmert haben soll, insgesamt 95 Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt in Kirchen im gesamten Havelland organisiert. Neben Themengottesdiensten gibt es ebenfalls Lesungen sowie Musik und Tischgespräche.

Die erste Veranstaltung aus dieser Reihe im Westhavelland findet am 11. Februar in der Premnitz Arche statt. Dann wird Pfarrer Hans-Dieter Kübler den Vortrag "Reformation ist nicht der Menschen Sache. Martin Luther - ein Reformator?" halten. Milow wird am 20. und 24. Februar teil der Lutherwoche sein. Ebenso Vieritz, wo Pfarrer Christoph Seydich am 22. und 26. Februar sprechen wird.

Dann geht es im Westhavelland erst im April weiter. In Barnewitz findet am 21. April ein Konzert zur kirchlichen Festwoche statt. Als 45. Veranstaltung sind am 21. Mai Orgelmusik und Texte mit Pfarrer Stephan Huth in Kotzen geplant.

Die Wanderrüstzeit "Pilgern auf dem Lutherweg" mit Pfarrer Christoph Seydich soll vom 25. bis 28. Mai stattfinden, ist aber noch nicht genauer termniniert. Im Juni gibt es einen Festgottesdienst und ein Fest in und an der Wallfahrtskirche in Buckow (bei Nennhausen) zum Thema Margarete von Treskow. Im Juli gibt es Orgelmusik in Nennhausen und das Gemeindefest in Premnitz.

Als 79. Veranstaltung sind Tischgespräche á la Luther am 14. September in Nennhausen gelistet. Die 95. Veranstaltung findet dort statt, wo die Reihe auch gestartet ist, in Ribbeck. Ein Themengottesdienst mit Tischgespräch bildet den Abschluss der Veranstaltungsreihe "95 Hammerschläge zum Reformationsjubiläum" und wird durch Pfarrer Dr. B. Schmidt und Superintendent Tutzschke geleitet. Dieses findet am 17. Dezember statt.

Auch die Havelländischen Musikfestspiele, die am 4. März ihre neue Saison mit einem Konzert auf Schloss Kleßen eröffnen werden, greifen das Thema Reformation auf. Es wurde die Reihe "Auf den musikalischen Spuren der Reformation" ins Leben gerufen. Dazu gehört unter anderem am 7. Mai um 16.00 Uhr in der Wallfahrtskirche zu Buckow ein Konzert unter dem Motto "Auf den musikalischen Spuren der Reformation - Leuchtpunkte auf Luthers Weg" sowie am 10. Juni ein Reformationsnachmittag in der Kirche Nennhausen. Das komplette Festspiel-Programm steht auf www.havellaendische-musikfestspiele.de

Weitere Informationen zum gesamtem Programm im Reformationsjubiläumsjahr gibt es auf www.reformation-havelland.de.