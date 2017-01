Proteste gegen den Landesentwicklungsplan

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/FĂŒrstenwalde (MOZ) Überall brummt der Wohnungsbau, Schöneiche und Woltersdorf bringen mit Bebauungsplänen weitere Vorhaben in Größenordnungen auf den Weg - aber wenn es nach dem Willen der Landesregierung geht, könnte dieser Boom schneller abebben, als den zuzugsstarken Gemeinden lieb ist. Denn der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) sieht für diese Gemeinden vor, dass ihr Wohnungsbestand in zehn Jahren um maximal fünf Prozent wachsen soll. Zuwenig, sind sich die Ortsparlamente in beiden Gemeinden weitgehend einig und haben entsprechende Stellungnahmen an die Landesregierung verabschiedet. Es geht dabei nicht nur um Wohnungsbau. In der Woltersdorfer Stellungnahme spielt auch das Thema Einzelhandel eine große Rolle. Künftig würden die vier ansässigen Supermärkte sicher auch mehr als 800 Quadratmeter Fläche benötigen.