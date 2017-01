Saarower verzichten auf Budenzauber

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Bad Saarow aus der Landesklasse Ost werden in der Winterpause an keinen Hallenturnieren teilnehmen. "Wir hoffen, dass sich unsere Spieler regenerieren und sich das Verletztenlager bis zu den ersten Punktspielen wieder verringert. Da wollen wir kein Risiko eingehen", sagt Trainer Oliver Maaß.

Trainingsauftakt für den derzeit Elften der Landesklasse Ost ist am 2.Februar. Drei Tage danach folgt das einzige Testspiel beim Süd-Kreisligisten Blau-Weiß Groß (5.Februar). "Das kommt beiden Teams gelegen", sagt Trainer Maaß.

Denn knapp eine Woche später geht es für die Saarower bereits wieder um Punkte. Im ersten von zwei Nachholspielen aus der Hinrunde erwarten sie am 11.Februar (ab 13.30 Uhr) Blau-Weiss Markendorf. Am 18.Februar (ab 14 Uhr) ist dann Aufsteiger SV Woltersdorf zu Gast. Zum Rückrundenstart am 25.Februar müssen die Saarower zu Eintracht Königs Wusterhausen reisen.