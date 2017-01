Luther in Verkehr gebracht

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Mit einem Gedenkjahr wird der Beginn der kirchlichen Reformation gefeiert. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 lateinisch abgefassten Thesen über Sühne und Buße als Protest gegen den Ablassmissbrauch an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Der Protest richtete sich vornehmlich gegen den Dominikaner und Ablassprediger Tetzel, der durch die Lande zog und unter dem Motto"Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!" Sündenerlass gegen Geld propagierte. Damit löste Luther die Reformationsbewegung zum Protestantismus aus. Der Landkreis Havelland gedenkt den Ereignissen vor 500 Jahren mit eigenen Veranstaltungen.

Zu wichtigen Gedenktagen und Jubiläen werden oft Briefmarken und Münzen gestaltet. Das trifft in besonderem Maße auch auf den Reformator Martin Luther zu. Beispielsweise waren 1933, anlässlich von Luthers 450. Geburtstag, in Deutschland zwei Silbermünzen zu 2 und 5 Reichsmark und eine postalische Ganzsache, eine Postkarte mit einem Luther-Porträt als Schmuckzudruck, erschienen. In der Bundesrepublik wurde 1952 eine Sondermarke anlässlich der Tagung des Lutherischen Weltbundes herausgegeben. Weiterhin wurde Luther durch eine Freimarke in der BRD und in Westberlin sowie eine Sondermarke zum 500. Geburtstag geehrt.

Das weltweite Interesse am großen Reformator Luther beeinflusste auch die Haltung der an sich wenig religiös eingestellten DDR-Regierung. Bereits 1967 wurde ein Sondermarkensatz anlässlich des 450. Jahrestags des Thesenanschlags herausgegeben. Besonders wurde 1983 der 500. Geburtstag Martin Luthers gefeiert. So wurde z.B. die Wartburg, wo Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzte, umfassend restauriert und am 21. April 1983 in Anwesenheit des Staatsratsvorsitzenden Erich Honeckers wieder feierlich eröffnet. Der offizielle Festakt des staatlichen Lutherkomitees fand am 9. November 1983 allerdings nicht in einer Kirche, sondern in der Deutschen Staatsoper zu Berlin statt.

Die DDR gab zu diesem Anlass einen Briefmarkensatz mit Lutherporträts und Abbildungen der Stadtsiegel um 1500 von Luthers Geburtsstadt Eisleben und von Wittenberg heraus. Ein prachtvoller Briefmarkenblock ist der Lutherbibel von 1541 gewidmet.

Auch eine 20-Mark-Silbermünze mit Lutherporträt wurde geprägt. Bereits Monate vorher waren Münzen in Neusilber (Kupfer/Zink/Nickel-Legierung) mit Abbildungen der Wartburg, der Schlosskirche Wittenberg und des Geburthauses Luthers in Eisleben erschienen. In der Bundesrepublik wurde 1983 eine 5-DM-Sondermünze herausgegeben. Luther-Münzen in beiden deutschen Staaten - ein Zeugnis eines gemeinsamen nationalen Kulturerbes.

Nun können Briefmarken- und Münzsammler auf das Jubiläumsjahr "500 Jahre Reformation" gespannt sein. Am 2. Januar erscheint "Die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers", eine 260-Cent-Briefmarke, im ersten Halbjahr 2017 eine 20-Euro-Gedenkmünze.