500 Jahre Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541329/

Brandenburg. Im Jahre 2017 jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen in Wittenberg am 31.10.1517 durch Martin Luther zum fünfhundertsten Mal. Alle Historiker sind sich einig darin, dass mit diesem Akt nicht nur die dauernde Spaltung der christlichen Kirchen und ein Aufbruch aus dem Mittelalter in die Moderne, sondern vor allem auch durch die Bibelübersetzung Luthers in die deutsche Sprache die Grundlage für die deutsche Nation gelegt wurde.

Durch die Nähe der Stadt zum Zentrum der Reformation und durch ihre Bedeutung als ältestes ostelbisches Bistum war es nur folgerichtig, dass die theologischen Auseinandersetzungen vor Ort erheblich waren. Dies spielte sich in vielen Städten so ab. Aber in der Person des Sohnes des Bürgermeisters der Altstadt, des am 23. April 1508 hier geborenen Georg Schuler, hatte die Stadt Brandenburg an der Havel sogar am Prozess der Reformation einen direkten maßgeblichen Anteil. Dieser studierte in Wittenberg von 1523/24 bis 1533 Literatur und Jurisprudenz bei Martin Luther und Philipp Melanchthon, heiratete die Tochter des Letzteren, wurde 1538 Professor an der Universität Frankfurt an der Oder und 1544 Gründungsrektor der Universität Königsberg. In den Jahren 1533/34 hatte er Italien bereisen können, ein Privileg, dass seinerzeit wohl kaum einem Brandenburger gewährt wurde. Öfters wurde Schuler, der sich seit seiner Wittenberger Zeit Sabinus, nach einem römischen Dichter der Antike, nannte, vom Brandenburger Kurfürsten auf diplomatische Reisen geschickt. Von einer Reise nach Italien 1560 krank nach Frankfurt an der Oder zurückgekehrt, verstarb er dort. Neben der Verfassung von Huldigungsschreiben und Lehrstücken dichtete er auch Elegien im Geiste des antiken Dichters Ovid. Seine 1536 erfolgte Heirat mit Anna Melanchthon (1522-1547) war der Überlieferung nach wegen seiner Hochfahrenheit und Annas Kindheit einer verwöhnten Tochter leider kein Glück beschieden. In der Korrespondenz Melanchtons sind bis heute Briefe erhalten, in dem es um Ehekrisen ebenso geht wie um Ermahnungen an den Schwiegersohn, sich nicht permanent mit seinen Professorenkollegen zu zerstreiten, was leider nichts fruchtete.

Ein Rundgang zu den Städten der Reformation in der Stadt Brandenburg an der Havel ist daher so recht geeignet, neben der notwendigen Reflexion über diese historischen Ereignisse auch einen Blick in das - natürlich allzu menschliche - Privatleben der Protagonisten tun zu können.

Veranstaltungen zum

Reformations-Jubiläum

in Brandenburg an der Havel:

Sonderausstellung "Altlust - 1000 Nachnutzung am Brandenburger Dom"

Zeitraum: Sommerhalbjahr 2017 - täglich 10-18 Uhr

Ort: Dom St. Peter und Paul (Dominsel)

Sonderausstellung "Reformation? Hier entlang bitte!!"

Zeitraum: 14.5.-31.10.2017 - täglich 11-17 Uhr

Ort: St. Gotthardtkirche (Altstadt)

Sonderausstellung "Martin Luther und das Judentum"

Zeitraum: 23.9.-31.10.2017 - täglich 11-17 Uhr

Ort: St. Gotthardtkirche (Altstadt)

Präsentation "Freiheit der Reformation"

Zeitraum: Sommerhalbjahr 2017 - täglich 11-17 Uhr

Ort: St. Katharinenkirche (Neustadt)

Sonderausstellung "Here I stand - Martin Luther, die Reformation und die Folgen"

Posterausstellung des Deutschen Historischen Museums

Zeitraum: 7.4.-31.10.2017 - Di-So 10-16 Uhr

Ort: Gotisches Haus - Ritterstr. 69 (Altstadt)

Reformationspfad in der Stadt Brandenburg an der Havel

Rundgang zu verschiedenen reformationsgeschichtlich wichtigen Örtlichkeiten auf der Dominsel und in Alt- und Neustadt

Zeitraum: Sommerhalbjahr

Im Laufe des Reformationsjahres 2017 werden viele

Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) und auch

Publikationen angeboten -

Infos unter:

www.stadt-brandenburg.de/Reformationsjahr2017 .