Neulewin weiter TabellenfÃ¼hrer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541330/

Die Oderberger hatten am vorletzten Spieltag die Handwerker Wriezen, ebenfalls eine Mannschaft, die um die Spitzenplätze mitspielt, klar mit 3:0 bezwungen. Für die Neulewiner stand ein 3:2-Sieg gegen die Handwerker zu Buche. Würden die Oderberger die Siegesserie der letzten drei Jahre fortsetzen? Es wurde ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel.

Nach dem 25:17 für die Neulewiner im ersten Satz folgten ein 23:25, 25:23 und 21:25, so dass ein fünfter Satz die Entscheidung bringen musste. Hier hatten die Volleyballer aus Neulewin am Ende das notwendige Glück auf ihrer Seite, siegten mit 17:15 und sicherten sich damit bei gleicher Punktzahl Platz 1 der Hinrunde. Man darf sich also auf spannende Auseinandersetzungen in der Rückrunde freuen, denn auch die Handwerker sind noch nicht aus dem Rennen.

Erfreulich auch die Platzierung der Altreetzer. Mit drei Siegen und einer 2:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Wriezen liegen sie im Mittelfeld und können noch auf Platz vier hoffen. Diesen Platz wird natürlich Blau-Weiß Wriezen nicht kampflos abgeben.

Die Rückrunde der Volleyball-Stadtliga beginnt am 20. Februar.

1. LSG Neulewin21:0419

2.Grün-Weiß Oderberg20:0319

3. Handwerker17:0616

4. Blau-Weiß Wriezen12:1111

5. TSV Altreetz11:1310

6. Phönix SV Bad Freienwalde7:15 6

7. Gymn. Bad Freienwalde3:18 3

8. TKC Wohnbezirk I0:21 0