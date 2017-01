Jobzuwachs in Brandenburg gestoppt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die gute Konjunkturentwicklung hat in den vergangenen Jahren in Brandenburg zu vielen neuen Arbeitsplätzen geführt. Doch im ersten Quartal war die Beschäftigtenzahl erstmals seit 2008 wieder rückläufig. Laut Bundesagentur für Arbeit waren Ende März dieses Jahres 901 469 Beschäftigte in der Mark registriert. Mitte 2015 waren es noch 905 452. Ende Juni 2008 verzeichnete die Statistik noch 857 595 Beschäftigte, wie das Brandenburger Arbeitsministerium auf Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag mitteilte. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat seit 2008 dagegen ständig zugenommen - um rund 3470 auf 105 500 Stellen Mitte 2015.