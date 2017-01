Berliner und Touristen feierten groÃŸe Silvesterparty

artikel-ansicht/dg/0/

Berliner und Touristen feierten große Silvesterparty

Berlin (DPA) Vor rund zwei Wochen erschütterte der Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche viele Menschen in Deutschland. Danach wurde die Sicherheit auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor deutlich erhöht. Schlägt das auf die Stimmung?

Besucher schauen sich in Berlin am Brandenburger Tor auf der Festmeile das Feuerwerk an.



