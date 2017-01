artikel-ansicht/dg/0/

Bujumbura (dpa) Der Umweltminister des ostafrikanischen Krisenstaats Burundi ist von einem Unbekannten erschossen worden. Emmanuel Niyonkuru wurde am frühen Sonntagmorgen auf offener Straße in der Hauptstadt Bujumbura tödlich getroffen, wie Polizeisprecher Pierre Nkurikiye berichtete. Eine Frau wurde unter dem Verdacht festgenommen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.