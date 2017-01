Diakonissenhaus saniert Elisabethhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Unter der Überschrift "Zentrums Kloster Lehnin" baut das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin in den kommenden Jahren seine Beherbergungs- und Tagungsmöglichkeiten in Lehnin aus und beschäftigt sich mit Fragestellungen, die den ländlichen Raum betreffen. Laut Pressesprecher Alexander Schulz ist es das Ziel, einen Ort zu schaffen, von dem Impulse in die Region ausgehen - wie schon von den Mönchen im Mittelalter und später von den Diakonissen.