Die MOZ-Jahresprognose: Landrat zieht ins Schloss ein

Für Spekulationen in Bad Freienwalde sorgt der Landkreis mit seinem unentschlossenen Handeln in Bezug auf Schloss Freienwalde. In der Winterruhe bis zum März hoffe die Verwaltung, eine Lösung zu finden, erklärte der Erste Beigeordnete Friedemann Hanke (CDU) noch vor Weihnachten. Von Büros der Kreisverwaltung war schon vorher die Rede, aber welche?

Dies lässt den Schluss zu, dass der Landrat spätestens im Februar, der kleinen Kreisstadt vor den Toren von Frankfurt überdrüssig, seinen Dienstsitz ins Schloss Freienwalde verlegt. Die Kreisverwaltung bleibt in Seelow und Strausberg. Hoch oben über der Stadt Bad Freienwalde bleibt der gewählte Landrat vor jedem Oder-Hochwasser verschont und regiert vom preußischen Königsschloss aus seine "MOLer".

Die Rathenau-Gedenkstätte in der oberen Etage bleibt der Öffentlichkeit erhalten. Besucher dürfen dann auch unten mal in der Beletage beim Landrat klingeln. Für Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) löst sich ein Problem von selbst. Im Nu findet sich für die Gaststätte im Schloss ein neuer Betreiber. Der kann guten Mutes sein, denn einen Gast hat er sicher.

Ob dieser Schritt die Erhaltung des Kurstadtstatus bis 2020 fördert, bleibt fraglich. Denn um Bad Freienwalde in einen Wellness-Tempel zu verwandeln, sind neue Ideen gefragt. Statt den Blick nur auf die "Buletten" zu richten, wie der Berliner liebevoll in brandenburgischem Kanal-Deutsch genannt wird, empfiehlt es sich die Polen ins Kalkül zu ziehen. Im tief katholischen Land sind nackte Tatsachen weder am Strand noch in der Sauna erlaubt. Deshalb suchen modern denkende Nachbarn regelmäßig eine Sauna in Schwedt auf, wo es als üblich gilt, die Hüllen fallen zu lassen.

Eine hohe Delegation aus der Kurstadt ist nach Norden gereist und hat sich von dieser Art der Völkerwanderung überzeugen lassen. Der Grenzübergang in Hohenwutzen erscheint damit in einem ganz anderen Licht. Der Keller der alten Post, für deren Umbau die Stadt gerade einen Fördermittelbescheid erhalten hat, wird spätestens im Frühjahr als idealer Ort für eine Saunalandschaft genannt. Zur Abkühlung wäre ein Sprung in den nahen Landgraben möglich.

Die Untere Naturschutzbehörde könnte jedoch darin einen Umweltfrevel sehen, wenn sich schwitzende Menschen in ein Naturgewässer stürzen und womöglich brütende Wasservögel stören.

Denn nicht nur Paddlern ist es kommenden Sommer untersagt, auf dem Landgraben zwischen Falkenberg und der Einmündung in die Alte Oder zu fahren. Auch der Fisch schlechthin mit seinen ungleichmäßigen Flossenschlägen gilt als Störenfried, dessen Lärm bis ins Nest des brütenden Geflügels vordringt. Sperren sollen an beiden Seiten verhindern, dass die Fische in den Abschnitt des Landgrabens gelangen.

Die UNESCO überrascht im Herbst die Bad Freienwalder und erklärt die Brücke zum Weltkulturerbe. Bei der Stadtrundfahrt bleibt der Bus der Delegation hoffnungslos unter der Brücke stecken.

Dank der archäologischen Funde wird Eichwerder in einem Zug mit den bekannten Ausgrabungsstätten wie dem griechischen Olympia genannt. Statt einer neuen Ortsdurchfahrt zieht sich nun eine Rinne durch das Dorf, in der weiter gebuddelt wird. Studenten kommen in das Dorf und hoffen auf weitere Funde. Die fertige Ortsdurchfahrt rückt in weite Ferne.