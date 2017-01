BerÃ¼hmtes Neujahrsfohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Ende des Jahres 1881: Das Weihnachtsfest konnte Ernst von Blaskovits noch relativ ruhig verleben. Doch in den Tagen bis zum Jahreswechsel wurde er allmählich nervöser. Denn er wartete auf das erste Fohlen seiner bis heute unerreichten Wunderstute Kincsem, was zu deutsch Mein Schatz bedeutet.

Der rauschenden Silvesternacht folgten für Ernst von Blaskovits erst einmal ruhige Stunden. Den Neujahrsabend verbrachte er in geselligem Kreis in Budapest. Zufällig gehörte auch der "König der Buchmacher", der Hamburger Carl Heinrich Lehmann, zu dieser Gesellschaft.

Plötzlich kam die Nachricht, dass Kincsem einem gesunden Fohlen das Leben geschenkt hatte. Und zwar am 1. Januar 1882 fünf Uhr nachmittags in einem Eisenbahnwaggon auf dem Weg zur Bedeckung ins berühmte Gestüt Kisber. Der Besitzer taufte das Stutfohlen auf den Namen Budagyöngye Perle von Budapest.

Im angeregten Gespräch der Herrenrunde bot Carl Heinrich Lehmann dem Besitzer von Blaskovits eine Wette 100:1 auf den Sieg des Fohlens im Norddeutschen Derby 1885 an. Man war sich schnell einig, die Wette wurde mit 1000 Gulden angenommen.

Drei Jahre später gewann Budagyöngye tatsächlich das Derby in Hamburg. Ohne mit der Wimper zu zucken, zahlte Lehmann eine Riesensumme dem Ungarn aus. Doch Pleite ging der Buchmacher deshalb nicht, er hatte über das Rennen noch gewonnen und zog sich später als reicher Mann ins Privatleben zurück.

Während Budagyöngye durch diese sensationelle, die Öffentlichkeit noch lange beschäftigende Wette in die Geschichte einging, tat das ihre Mutter in ganz anderer Dimension. Kincsem, am 17. März 1874 in der großen Tiefebene zwischen Donau und Theiß in Ungarn geboren, blieb in 54 Rennen in sechs Ländern ungeschlagen. Das hat in fast 300 Jahren Vollblutzucht kein anderes Galopprennpferd geschafft.

Die elegante Stute verfügte über eine eiserne Konstitution. Die zahlreichen und langen Reisen bereiteten ihr sogar Vergnügen. Man erzählt sich, dass sie vor Freude wieherte wenn sie den Eisenbahnwaggon sah. Wie viele herausragende Rennpferde besaß sie einen eigenwilligen Charakter. Stets musste ihr Pfleger Frankie und ihre Katze dabei sein, sonst betrat sie keinen Waggon.

Ihren ersten Start und Sieg absolvierte die prachtvolle Pferdedame am 21. Juni 1876 auf der Hoppegartener Galopprennbahn. Bereits im ersten Rennjahr ging sie an zehn Starts und gewann alle Rennen. Obwohl ihr nur eine kurze Laufbahn im Gestüt vergönnt war - sie ging im Alter von 13 Jahren ausgerechnet an ihrem Geburtstag an einer Kolik ein - wurde sie eine sehr bedeutende Zuchtstute.

Aus der direkten mütterlichen Linie ihrer drei Töchter gibt es noch heute sehr gute Pferde. Vor allem Ollyan Nincs, geboren 1883, begründete eine blühende Familie.

In 13. Generation geht der am 15. Mai 2016 in Hoppegarten im 45. Comer Group International erfolgreiche Wasir auf die unerreichte Kincsem zurück. In verschiedener Form gibt es in Hoppegarten seit 50 Jahren ein Kincsem-Rennen. Und die Rennbahn in Budapest erhielt nach dem Umbau vor einigen Jahren den Namen Kincsem-Park.