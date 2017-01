artikel-ansicht/dg/0/

Ehrlich, über 2016 kann kein Frankfurter meckern. Die Stadt ist weiter kreisfrei und zahlungsfähig. Im Fokus-Ranking der Regionen liegt Frankfurt solide auf Platz 400 von 402, knapp vor Dauerrivale Bottrop. Das Kießlinghaus wackelte zwar bedenklich, steht aber noch. Der Lennépark ist dank Alkoholverbot wieder trocken, die zeitweise undichte Schwimmhalle ebenfalls. Die Slubicer Straße hat jetzt eine schöne, sehr große Verkehrsinsel. Die Wildschweine sind vom Friedhof abgezogen. Und der freche Weihnachtsmann in der Magistrale erhielt gerade noch vor Heiligabend seine Kündigung - andernfalls hätten unter Frankfurter Tannenbäumen diesmal wohl nur teure Quittungen gelegen.

Nein, 2016 ging vieles gut aus. Freilich nicht alles.

*

"Es hätte nicht so stinken müssen", urteilte Wolfgang Welenga im September, nachdem im Kliestower See Tausende Fische mangels Sauerstoff den Tod fanden. Anwohner und Angler regten sich zu Unrecht über die Tatenlosigkeit der Behörden auf, befand der Chef der örtlichen Feuerwehr - der nächste Akt im seit 2014 brodelnden Kliestower Dauerstunk, der mit verantwortlich dafür ist, dass es in dem Ortsteil je zwei Osterfeuer und Herbstfeste gibt. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass hier die Fetzen fliegen, vor allem zwischen Ortsvorsteherin Gudrun Heinrich und ihrem Amtsvorgänger, Wolfgang Welenga. "Die wirkliche Sehenswürdigkeit Kliestows ist eine Ortsbeiratssitzung", scherzte daher ein Anwohner nach der jüngsten Posse: der Zoff um einen geplanten Spielplatz. Um den Standort wurde heftig gestritten. Der Gipfel: eine Bürgerinitiative von Anwohnern am Anger gegen den Spielplatz. Inzwischen ist das Geld für die Anlage woanders hingeflossen. Und in Kliestow Ruhe eingekehrt - vorerst.

*

Nicht so rosig lief es auch für Charly, Tierorakel des Stadtboten zur Fußball-EM. Das gescheckte Minischwein lag in vielen Partien zielsicher daneben, auch wenn Wildpark-Leiter Jochen Hanschel noch vor dem Turnier überzeugt war: "Für so eine EM-Vorhersage ist es das ideale Tier." Nur einmal ließ er seine Genialität durchblitzen. Vor dem Deutschland-Spiel gegen die Slowakei hatte die MOZ versehentlich eine Slowenien-Fahne ausgedruckt (die Flaggen sehen aber auch verdammt ähnlich aus...) und vor den Trog gelegt. Auf den lief Charly zielstrebig zu. Alles nur, um uns auf den Fehler hinzuweisen. Kluges Tier.

*

Vor Fehlern ist eben niemand gefeit. Auch nicht wir Redakteure. Kurz vor der 32. MOZ-Kneipennacht luden wir in der Überschrift "am 30. Oktober zum Feiern in den 1. Mai ein" - es hätte die längste Walpurgisnacht aller Zeiten werden können. Zum Glück fiel unseren Lesern der Fehler auf.

*

Es war ein kurzer Traum von Martin Wilke im Mai. Im Rahmen seines Amts-Tausches mit dem polnischen Kollegen Tomasz Ciszewicz erfuhr der OB von einem möglichen Besuch Udo Lindenbergs in Frankfurt und Slubice. Tomasz Pilarski vom Smok berichtete, dass man ein Konzertprogramm zu dem deutschen Rocker plane. In Wilkes Augen war ein Aufblitzen nicht zu übersehen. Einmal Udo Lindenberg durch die Doppelstadt führen, seine Unterschrift samt hingeworfener Zeichnung im Goldenen Buch, sein Auftritt inklusive schlaksigem Gang, Brille und Hut beim Festival Transvocale - das gefiel dem auf Stadtmarketing bedachtem Verwaltungschef. Doch als das Programm für die Transvocale im November veröffentlicht wurde, war klar: Udo kommt nicht. Ungeklärt ist bis heute, ob es dem Musiker am Hotel-Standard fehlte oder die Gage nicht zu stemmen war. Ein Udo-Sonderzug hielt zumindest nicht an der Oder.

*

Über Post von sich selbst durfte sich dafür in diesem Jahr Frank Herrmann freuen. Der Tiefbauamtsleiter hatte die Straße vor seinem Grundstück nicht rechtzeitig vom Schnee befreit. "Unser Ordnungsamt ist da sehr aktiv, wenn es darum geht, Verstöße gegen die Winterdienstpflicht aufzunehmen und zu ahnden", erklärte er.

*

Für Wolfgang de Bruyn begann in diesem Jahr eher ein zweiter Frühling. Neun Jahre lang hatte er als Direktor die Geschicke des Kleist-Museums gelenkt. Am 2. Juli ging er in den Ruhestand, keine drei Monate später, am 30. September, gab er seiner Lebensgefährtin Constanze Petersen das Ja-Wort - natürlich im Garten des Kleist-Museums. 12 Paare schlossen 2016 an diesem Ort den Bund fürs Leben.

*

Abschließend noch ein Ausblick auf 2017. Hier geht der Trend zum Zweit-Beruf. Gastronom Rame Hebibi (Ricky genannt) wird am 15. April im Kleist Forum als Ricky Fratelli beim italienischen Liederabend "Pasta e Basta" in einer Inszenierung der Hamburger Kammerspiele Star-Gast auf der Bühne sein. Zuvor will er noch in Berlin in der Fasanenstraße ein Restaurant eröffnen.