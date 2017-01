artikel-ansicht/dg/0/

Tunis (dpa) Tunesien will härter gegen islamistische Staatsangehörige vorgehen und Rückkehrer aus Kriegsgebieten direkt festnehmen oder überwachen lassen. "Wenn ein Terrorist zurückkommt, wird er verhaftet und unter den geltenden Anti-Terror-Gesetzen verfolgt", sagte der tunesische Regierungschef Youssef Chahed.

Der Regierung lägen Listen mit Namen derjenigen vor, die sich im Ausland der Terrormiliz IS angeschlossen hätten. Nach Regierungsangaben kämpfen derzeit 2900 Tunesier in Syrien oder dem Irak aufseiten von Dschihadisten. Amerikanische Denkfabriken gehen von bis zu 7000 tunesischen Kämpfern aus.

Auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, kam aus Tunesien. Er habe sich jedoch in Europa radikalisiert, betonte der Regierungschef. Wenn es um die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber gehe, halte sich Tunesien an alle geltenden Gesetze und Abkommen. Amris Asylantrag in Deutschland war im Sommer abgelehnt worden. Er konnte wegen fehlender Papiere aus Tunesien zunächst jedoch nicht abgeschoben werden.