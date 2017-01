Neue PlusBusLinie ab kommender Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig/Niemegk/Treuenbrietzen (MZV) Die Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB) und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) erweitern das Brandenburger PlusBus-Netz. Am 4. Januar startet mit der Linie 582 eine weitere Linie zwischen Bad Belzig, Niemegk und Treuenbrietzen und bietet stündliche Verbindungen, vom Morgen bis in die Abendstunden. Zudem ermöglicht die PlusBus Verbindung 582 an den jeweiligen Bahnhöfen einen direkten Anschluss an die Bahnlinien der RB33 in Treuenbrietzen sowie den RE7 in Bad Belzig.

Ein weiterer Service: Die PlusBusse fahren künftig auch an Wochenenden in reduzierten Taktzeiten sowie unabhängig vom Schülerverkehr in den Ferien. An Bord bieten die neuen Wagen zudem WLAN für mobiles Internet.

Die VGB betreibt im Gebiet zwischen Bad Belzig, Potsdam und Brandenburg/Havel seit 2014 unter der Marke "Hoher Fläming" Plus-Bus-Linien auf den Strecken 580, 581 und 553, die gut nachgefragt sind und mit wachsenden Fahrgastzahlen punkten können. Einen ähnlichen Erfolg verspricht sich die VGB auch von der nun im Januar hinzukommenden Linie 582. Gründe dafür sind unter anderem die direkten Umstiege an den Bahnhöfen sowie die regelmäßige Anbindung des Krankenhauses in Treuenbrietzen von der Mitarbeiter, Patienten und Angehörige profitieren. An der Grundschule in Niemegk soll der dortige Busbahnhof der Dreh- und Angelpunkt in der Region sowie zentrale Stätte für Schüler zu den Oberschulen in Bad Belzig und Brück sowie zu den Gymnasien in Treuenbrietzen und Bad Belzig sein.

Das neue Fahrkonzept schlägt mit rund 50.000 zusätzlichen Kilometern, verursacht unter anderem durch die zusätzlichen Fahrten an den Wochenenden, im Jahr zu Buche, die vom Landkreis mit etwa 100.000 Euro jährlich finanziert werden. Zusätzlich werden für die PlusBus- und Zubringerlinien neue Haltestellen angelegt oder vorhandene Halte- und Wendepunkte umgebaut. So bekommt das Niemegker Stadtgebiet drei neue Haltepunkte vor dem Lindenhof in der Bahnhofstraße 5, vor der Bahnhofstraße 46 sowie in der Teichstraße gegenüber der Bäckerei Kelm. In Kranepuhl wird zusätzlich zum bestehenden Busstopp eine Wendeschleife für größere Busse errichtet und auch in Buchholz bei Niemegk entsteht eine Wendeschleife neu. Lühnsdorf hingegen bekommt eine neue Haltestelle. Bis alle Arbeiten daran abgeschlossen sind, helfen Provisorien über die Zeit der Bauarbeiten hinweg.

An zentralen Knotenpunkten werden bis Januar zudem Anzeigetafeln installiert, die für das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL) ausgelegt sind. Damit erfolgt die Fahrplananzeige anschließend in Echtzeit.