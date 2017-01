Gambias PrÃ¤sident nennt geplanten Ecowas-Einsatz "KriegserklÃ¤rung"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541361/

Die Mission in dem westafrikanischen Kleinstaat mit rund zwei Millionen Einwohnern soll einen Machtwechsel erzwingen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht war Präsident Yahya Jammeh bei der Präsidentenwahl am 1. Dezember überraschend abgewählt worden. Der 51-Jährige hatte eine Anfechtung des Wahlergebnisses angekündigt und Neuwahlen verlangt. Truppen des Nachbarstaats Senegal stehen bereit, um die für 19. Januar geplante Amtsübergabe an den Wahlsieger Adama Barrow zu sichern.

Jammeh sagte, der geplante Ecowas-Einsatz sei offensichtlich einseitig zugunsten seines Kontrahenten. "Lassen Sie mich das sehr deutlich sagen: Wir sind bereit, dieses Land gegen jede Aggression zu verteidigen."