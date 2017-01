artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Nach dem Angriff mit Dutzenden Toten auf eine Silvesterparty in einem Istanbuler Club will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan weiter entschlossen gegen Terrorismus kämpfen. Die Türkei werde alles Nötige tun, um "die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten", erklärte Erdogan am Sonntag.