artikel-ansicht/dg/0/

L├╝bben (dpa) Nach einem Wohnungsbrand im Spreewald sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Lübben (Dahme-Spreewald) brannte am Silvesterabend vollständig aus, zudem griffen die Flammen auf zwei weitere Appartements über, wie die Regionalleitstelle Lausitz am Sonntag mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.