Berlin (dpa) Nach dem Anschlag auf einen Club in Istanbul gibt es noch keine Informationen über mögliche deutsche Opfer. "Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, ob auch Deutsche betroffen sind", hieß es am Neujahrsmorgen aus dem Auswärtigen Amt. Das Ministerium bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden.