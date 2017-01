GrÃ¼nes Licht fÃ¼r AltlastenberÃ¤umung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541369/

"Bei diesen Altfällen aus den Neunzigerjahren stehen wir als Land immer vor der Frage, ob und wie viele Steuermittel wir einsetzen", so der Minister: "Für die betroffenen Gemeinden sind solche Sanierungen meist nicht zu stemmen und nicht überall gibt es Investoren, die im Gegenzug für die Übernahme solcher Flächen, Geld für die Beräumung bereitstellen. Ungesicherte Altlasten sind immer tickende Zeitbomben, häufig kommt es zu Bränden, spielende Kinder sind gefährdet und abgelagerter Müll zieht anderen Müll an. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, in den kommenden Jahren nach und nach Problemfälle aus dem Weg zu räumen." Gemeinsam mit dem Ministerium und dem Landesamt für Umwelt wurde von der Gemeinde für Neuendorf ein Sanierungskonzept erarbeitet. Mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 des Landes, in dem für die Beräumung ehemaliger Deponien ein eigener Titel in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingestellt wurde, und der Übernahme der Fläche durch die Gemeinde sind nunmehr die Voraussetzungen geschaffen, dass das Amt Niemegk Ausschreibungen auf den Weg bringen kann, die die sachgerechte Entsorgung der hier lagernden Altlasten nach der Ausschreibung im Januar/Februar ab Frühjahr 2017 gewährleisten.

Neuendorf gehört, wie das vor wenigen Wochen beräumte Friedrichsthal (Uckermark), zu den Altlastenstandorten im Land, bei denen alle Rechtsmittel ausgeschöpft worden sind und die ehemaligen Betreiber nicht selbst haftbar gemacht werden konnten. So seien sowohl das Insolvenz- als auch das Gerichtsverfahren ohne Ergebnis geblieben und der zuständige Notar verstorben, bevor die Besitzverhältnisse endgültige geklärt werden konnten, erläuterte Dr. Günter Hälsig, Abteilungsleiter im brandenburgischen Umweltministerium, den Anwesenden.

In Neuendorf selbst sollen 7000 Tonnen Abfall aller Art - angefangen von Gummireifen über Löschsand, als Überbleibsel mehrerer Brandstiftungen in den vergangenen Jahren, und Bauschutt bis hin zu giftigen Dämmplatten - liegen. Die Kosten für die Entsorgung werden nach derzeitigem Stand zwischen drei und fünf Millionen Euro kalkuliert. Landesseitig hofft man auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, um die Kosten minimieren und so noch andere Projekte dieser Art in Angriff nehmen zu können. Vor unliebsamen Überraschungen sind die Entsorger auch bei der Beräumung in Neuendorf nie sicher, anders als in Friedrichsthal, wo im Untergrund giftiger Asbest gefunden wurde, wird nach derzeitigem Kenntnisstand von keinen weiteren Ablagerungen ausgegangen.

Nach dem Ende der Beräumung soll die Fläche in den schon vorhandenen Naturpark eingegliedert und - so der Wunsch von SPD-Urgestein Helmut Köppke - mit gespendeten Bäumen aufgeforstet werden.