Brandenburg (MZV) Von Spontanität können sich die Gäste am kommenden Samstag, 7. Januar, in der Fonte Bar überzeugen. Um 20 Uhr heißt es nämlich: Ungeprobt. Ein Spezial-Format der Spontan-Lesungen mit Drotleff & Teufer geht in die nächste Runde. Dabei wird erneut gelesen, was die Zuschauer spontan auf die Bühne reichen. Egal ob Anzeige, Bauanleitung, Kurzgeschichte oder Liebesbrief - es sollte kurz und knackig sein, keine Romane. Das alles wird mundgerecht verarbeitet und zum Vergnügen der Anwesenden verwurstet. Frau Schmidt lässt sich entschuldigen und wird durch einen spaßigen Überraschungsgast vertreten. Es ist immer wieder erstaunlich, was da im Augenblick entsteht und garantiert gibt es jede Menge zu lachen. Der Eintritt für die Lesung beträgt 13 und ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.fontane-klub.de oder per Telefon 03381/793277.