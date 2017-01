Laufend das Jahr verabschiedet

artikel-ansicht/dg/0/

Letzterer ist ein fester Termin im Sportkalender seit dem Jahr 1984. Unter dem Motto "Klein, aber fein", starteten 20 Teilnehmer im Brandenburgischen Viertel zum letzten Lauf des Jahres am Morgen des 31. Dezember. Über zehn Kilometer ging es in gemütlichem Tempo. Der Silversterlauf will aber ganz bewusst kein Wettkampf sein, sondern die Gelegenheit bieten, gemeinsam mit anderen Sportlern noch einmal Zeit beim für Viele schönsten Hobby der Welt zu verbringen.

Läufer und Organisator der "letzten Meter" im Jahr ist Klaus Steinhäuser, der die Strecke selbst mitläuft.

Wer sich vorgenommen hat, im kommenden Jahr mehr zu laufen, der kann noch in die Barnimer Winterlaufserie einsteigen. Mindestens drei Läufe muss Jeder absolviert haben, um mit in die Wertung einzugehen. Der erste Lauf war bereits am 3. Dezember, doch die nächsten Termine stehen an.

Der 2. Lauf der Winterserie startet am 21. Januar in Eberswalde, dann heißt es: "Rund um die Dehnitzwiesen". Weiter geht es mit dem 3. Lauf im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion am 25. Februar, wo nicht nach Strecke, sondern nach Zeit gelaufen wird. Am 11. März folgt der baff Natur-Marathon und der fünfte und letzte Lauf der Winterlaufserie wird am 18. März gestartet am Wissenszentrum Waldfrieden.

Der nächste Termin für den Silvesterlauf 2017 in Eberswalde, der steht natürlich auch schon. Am 31. Dezember 2017 geht es wieder auf die zehn Kilometer rund um Eberswalde.