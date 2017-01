Gute Laune bei den Unternehmen

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Auftragsbücher sind voll und die Umsätze gut", sagt der Geschäftsführer der kreislichen Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft (Wito), Rüdiger Thunemann. Rund 90 Prozent der Unternehmen im Landkreis seien mit der Geschäftslage zufrieden. Dies habe auch die Herbst-Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg ergeben. "So etwas hat es in den vergangenen 25 Jahren nicht gegeben", so Thunemann.

Als wichtigen Grund für die positive Entwicklung nennt er die allgemein gute Konjunktur. Es gebe eine hervorragende Binnennachfrage, die Betriebe profitierten von der durch niedrige Zinsen gestützten Kauf- und Baulust der Bürger. "Das sorgt im Mittelstand für Aufträge, gute Gewinne und weiterhin erfreuliche Steuereinnahmen der Kommunen", betont der Geschäftsführer.

Die Wito betreut derzeit allein Erweiterungsinvestitionen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro. Als Beispiel nennt Thunemann die im vergangenen Jahr erfolgte Modernisierung der Produktionsanlagen der Semco-Glas GmbH in Eberswalde. Dafür habe das Unternehmen rund 3,1 Millionen Euro aufgewendet und seine Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert. Aber auch in kleineren Dörfern tue sich etwas, sagte der Wito-Chef. So nahm die Firma Max-Holz-Systemtechnik GmbH im April in Ruhlsdorf eine neue Produktionsstätte in Betrieb. Die 1,6 Millionen-Euro-Investition setze vor allem Maßstäbe bei Nachhaltigkeit und Ökologie.

Darüber hinaus, so der Wirtschaftsförderer, ist der Barnim auch für neue Investoren weiterhin interessant. Im TGE Eberswalde konnte eine Gruppe von Existenzgründern aus Berlin angesiedelt werden. Die Firma "Airbamboo Industrial" entwickelt dort ein neues Verfahren zur Verleimung und Verpressung von Bambusplatten.

Als einen Erfolg bezeichnete Thunemann auch den Erhalt des Bahnwerkes Eberswalde mit immerhin rund 250 hochwertigen Arbeitsplätzen. "Dem neuen Eigentümer werden wir jede Unterstützung zum Start geben", kündigte der Wito-Geschäftsführer mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei dem Unternehmen an.

Die Bereitschaft der Barnimer Unternehmen, am Projekt "Flüchtlinge beschäftigen" teilzunehmen, ist nach Auffassung von Thunemann positiv zu sehen. "Die ersten Erfahrungen zeigen jedoch, dass dies ein schwieriger und vor allem länger dauernder Prozess sein wird", so der kreisliche Wirtschaftsförderer. Die Eignungen und Fähigkeiten der meisten Flüchtlinge passten noch nicht in das deutsche Arbeitsleben. Für eine echte Integration in die Firmen müsse viel mehr Vorarbeit geleistet werden. Dazu gehöre das Erlernen der deutschen Sprache, aber auch die Akzeptanz der Arbeitskultur. "Viele Barnimer Firmen haben uns aber signalisiert, dass sie sich der Aufgabe stellen wollen", so Thunemann.

Die Wito hat im vergangenen Jahr darüber hinaus auch die Unternehmen bei der Nachwuchs- und Fachkräftesicherung unterstützt. Unter anderem war es Wito-Mitarbeiter DietrichBester gelungen, den Info-Truck der deutschen Metallindustrie nach Eberswalde zu holen.