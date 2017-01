Kinder lieben die Olchies und Barbie-Filme

artikel-ansicht/dg/0/

Charlotte Links Roman "Die Betrogene" ist bei der Jahresbestenliste der Belletristik ganz oben. Die Olchies werden in der Kinderbuchabteilung heiß geliebt und gern geliehen. Erstaunlich: Auch Harry Potter hat noch viele, viele Fans. "Die Jugendlichen stehen auf Phantasy-Romane. Aber vorher ganz oben rangieren Gregs Tagebücher", weiß Fachfrau Stefanie Reich.

Die älteren Leser haben großes Interesse an historischen Romanen, aber auch an Schicksalen sowie Kriegs- und Kindheitserinnerungen.

Wenn es um Krimis geht, dann sind die Neuenhagener Bibliotheksbenutzer mittlerweile auf die regionalen Fälle gekommen. Kommissar Kluftinger, der im Allgäu Polizeiarbeit leistet, ist da am Beliebtesten, dicht gefolgt von den Fällen auf Sylt und im Schwarzwald.

Sehr zufrieden ist Stefanie Reich auch mit den E-Medien. 2440 davon wurden seit Frühjahr 2015, als dieses Angebot an den Start ging, ausgeliehen. "Meine Kollegin Jenny Targatsch hat sich für alle, die da noch nicht so fit sind, die E-Book-Sprechstunde einfallen lassen, die immer am ersten und dritten Dienstag im Monat von 18 bis 19 Uhr bei uns stattfindet. Wer also wissen möchte, wie es geht, meldet sich einfach unter Tel. 03342 80435 an", lädt die Bibliotheks-Chefin ein.

85 000 Medien bietet die Anna-Ditzen-Bibliothek. Auf 6300 E-Medien in ganz Märkisch-Oderland haben die Nutzer Zugriff. Die Gemeinde Neuenhagen stellt der Einrichtung alljährlich 16 500 Euro bereit, so dass jeden Monat neue Medien eingekauft werden können. "Die Kollegen machen dazu aus ihren Fachbereichen Vorschläge. In allen Etagen unseres Hauses liegen auch Wunschzettel aus, die unsere Nutzer ausfüllen können", sagt Stefanie Reich. Zu den Ausleihen und Neukäufen gehören übrigens auch Filme. Und das Erstaunliche da: Die Neuenhagener Kinder stehen auf Barbiefilme. Die Erwachsenen haben sich "Frau Müller muss weg" immer wieder ausgeliehen.

Die Einrichtung steht auch für zahlreiche Veranstaltungen. Eine Besondere gibt es am 26. Januar. Dann kommt Eva Schloss ins Bürgerhaus. Die Stiefschwester von Anne Frank berichtet ab 10 Uhr über ihre Erinnerungen. Innerhalb einer Lesereise der Konrad-Adenauer-Stiftung macht sie neben Berlin und Weimar auch Halt in Neuenhagen.