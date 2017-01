GroÃŸe TrÃ¤ume und kleine WÃ¼nsche

artikel-ansicht/dg/0/

Ein neues Jahr bedeutet neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Weil alles Große mit kleinen Schritten beginnt, sind die meisten Wünsche daher eher unspektakulär. Ein Wunsch steht dabei ganz oben: Gesundheit! Ohne sie ist alles nichts oder beschwerlich. "Für meine ganze Familie ist Gesundheit das Wichtigste", betont Josefine Sarrach. Der Wunsch allein wird aber nicht reichen. Er erfüllt sich für viele vor allem durch eigene Aktivität. Dort, wo Menschen aktuell gesundheitlich angeschlagen sind, begleitet sie der Wunsch, "dass alles gut wird", wie Melanie Horn-Lehmann es ausdrückt.

In diesem Jahr mischen sich in private Wünsche auch Sorgen um die Lage in Deutschland und in der Welt, wie sie derzeit ist. "Es wäre schön, wenn sich die Lage in Deutschland wieder beruhigen wird", drückt Ines Fischbach ihre Gedanken aus. Trotzdem blicken die meisten Frankfurter optimistisch ins neue Jahr. Maria und Florian Tornow freuen sich riesig auf ihr erstes Kind. Carmen Winter lebt ihren Traum: "Dass allen Kindern vorgelesen wird." Und es gibt da immer dann auch noch ganz persönliche Wünsche. Olav Sänger will in diesem Jahr seinen Rettungsschwimmerschein verlängern. Für Frederice Kubenka ist der Studienabschluss an der Viadrina der Höhepunkt.

Etwas Glück für die Meisterprüfung gleich im Januar wünscht sich Doreen Hartung. Und Matthias Skowronek ist frohen Mutes, dass der Hausbau ohne Verzögerungen abgeschlossen werden kann.

Es gibt somit auch 2017 mindestens zwei Sachen, von denen kann man nie genug haben: Gesundheit und Zufriedenheit. Dann ist alles doppelt schön. In dem Sinne wünscht der Stadtbote allen Lesern Gesundheit und persönliche Zufriedenheit.