Pfarrer muss seine Sachen packen

Zuvor hatte es geheißen, dass Albroscheit eine befristete Nutzungsmöglichkeit des Hauses bis 2019 zugesprochen bekommt. Zumindest befand dies vor mehreren Wochen der Gemeindekirchenrat des neuen Sprengels, zu dem künftig auch Tornow-Marienthal gehören wird.

Die jüngste Entscheidung durch den Kreiskirchenrat kam im Dezember zustande, erklärte der stellvertretende Superintendent des Kirchenkreises, Pfarrer Christoph Poldrack, eher beiläufig während einer öffentlichen Veranstaltung am Freitag im Tornower Pfarrhaus. Nach den Worten von Poldrack musste die Entscheidung getroffen werden, weil es aus kirchenrechtlichen Gründen keine "befristete Nutzungsmöglichkeit" für einen weiteren Verbleib des dann im Ruhestand befindlichen Pfarrers in dem Haus gibt.

Empört reagierten die Teilnehmer an der Veranstaltung. Das gesamte Vorgehen der Superintendentur und des Kreiskirchenrates in dieser Sache sei nicht nachvollziehbar - zumal sich bereits im Mai 2016 der damals noch amtierende Tornow-Marienthaler Gemeindekirchenrat für den Verbleib von Albroscheit ausgesprochen hatte. Außerdem hätten doch die Gemeindekirchenräte des neuen Zehdenicker Gesamtsprengels mehrheitlich zugunsten des scheidenden Pfarrers entschieden - wenngleich befristet. "Was ist das für eine Demokratie, wenn diese Entscheidungen nichts gelten?", fragten empörte Christen. "Warum hat der Superintendent nicht reagiert und den Beschluss noch im Mai für nichtig, weil rechtswidrig erklärt?", lautete eine Frage aus der Runde.

Gemeindemitglied Frank Doss und andere Gäste der Veranstaltung machten deutlich, es sei widersinnig, Albroscheit aus dem Haus ausziehen zu lassen, wenn ohnehin niemand dort einziehe. Außerdem genieße auch ein scheidender Pfarrer Vertrauensschutz.

Poldrack konterte mit dem Verweis auf eine länger zurückliegende Entscheidung des Konsistoriums, wonach zum 31. Oktober 2016 ein neuer Sprengel zu gründen sei. Schon seit 2003 sei klar, dass Albroscheits Pfarrstelle nicht neu besetzt wird. Doss warnte, wenn das Haus länger leer stehe, drohe es zu verfallen. Außerdem gebe es das ungelöste Problem der Ferienhaus-Vermietung. Dank des Engagements des Pfarrers in dieser Sache könne die Gemeinde Einnahmen generieren.

Einer in dem Zusammenhang kursierenden Unterschriftenliste gegen Albroscheit sprachen zahlreiche Gäste der Veranstaltung ein seriöses Zustandekommen ab. Poldrack erinnerte an die im Kirchenrecht verankerte Dienstwohnungsregelung. Sie besage, nach einer Neuregelung des Dienstes sei die Unterkunft binnen drei Monaten zu räumen. "Es ist müßig, jetzt auf die Tränendrüse zu drücken", so Poldrack. Pfarrer Albroscheit rang nach Fassung und erklärte: "Was hier abläuft, ist menschlich unter der Gürtellinie." Außerdem sei es eine Frechheit, wie die Arbeit der Gemeinde torpediert werde.

Poldrack erwiderte, dies sei eine Verdrehung der Tatsachen. "Sie haben nie gefragt, ob Sie wohnen bleiben können", zumal es übergeordnete Interessen und Regelungen gebe.